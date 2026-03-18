Municipales. À Ota-Porto, Dominique Maranelli et Cédric Lunardi unis face à Toussaint Maranelli

Dimanche la forte mobilisation des électeurs - près de 90 % - n’a pas déterminé le successeur de Pierre-Paul de Pianelli.



Crédité de 163 voix, Dominique Maranelli a confirmé hier son alliance avec la liste portée par Cédric Lunardi qui a totalisé dimanche 99 voix, « afin d’initier une rupture avec le modèle de gestion communal appliqué par Pierre-Paul de Pianelli au cours de ses 18 années de mandature, incarné aujourd’hui par l’équipe de Toussaint Maranelli ».



Duel pour déterminer l’avenir de la commune



Les discussions entamées au soir du 1er tour ont abouti dans la soirée de lundi à la création de la liste « Unis pour Ota-Porto », menée par Dominique Maranelli qui maintient 8 de ses co-listiers, tandis que Cédric Lunardi en place 3. En dépit de divergences quant aux actions à mener afin de favoriser la relance économique et démographique au cœur de cette élection, les candidats affirmaient hier souhaiter « œuvrer unis dans l’intérêt de tous et de la commune ».



Un duel attendu, en place d’une triangulaire, susceptible de remettre en question l’avance obtenue par Toussaint Maranelli, qui dès le début de la campagne n’envisageait aucune alliance.



Informé de cette coalition, le candidat en tête du scrutin assumait hier cette ligne : « Nous avons refusé toute alliance de circonstance là où certains ont choisi de s’allier malgré leurs désaccords. Les habitants d’Ota-Porto méritent mieux que des arrangements politiques de 2nd tour » affirmait-t-il sans perdre confiance : « Entre ceux qui défendent leurs convictions et ceux qui les abandonnent pour conquérir le pouvoir, chacun jugera dimanche ».

