Municipales. À Cargèse, Stéphane Zanettacci se retire du 2nd tour et rebat les cartes du scrutin

Dimanche, les habitants de Cargèse devront finalement choisir entre deux candidats. Jean-Claude Donzella et Jérôme Alessandri, respectivement en 1ère et 2nde position, s'affronteront pour décrocher l'écharpe tricolore. Les colistiers de l’Avvene in cumunu ayant annoncé hier soir leur retrait de la course à la mairie. Avec 20,29 % des suffrages, la liste conduite par l’hôtelier Stéphane Zanettacci était pourtant en mesure de se maintenir ou s’allier avec l’une des deux listes adverses. Or, la triangulaire ne sera pas, aucune tentative d’entente n’ayant été entamée.



« Le message des électeurs doit être entendu et respecté »



« Nous avons pris une décision cohérente avec notre engagement initial et dans l’intérêt du village. Plusieurs mois durant, nous nous sommes investis avec sincérité dans cette démarche, basée sur un projet solide qui place les Cargésiens au cœur de nos préoccupations », précise la tête de liste qui s’est entretenue longuement avec ses colistiers avant d’opter pour son retrait. « Il ne s’agit pas pour nous d’être élus d’opposition, spectateurs sans marge de manœuvre. Nous portions un projet nouveau, en rupture avec les municipalités précédentes qui n’a pas retenu l’attention des électeurs. Leur message doit être entendu et respecté », affirme Stéphane Zanettacci.



Si le désormais ex-candidat ne donne aucune consigne de vote à ses soutiens, il appelle le futur conseil municipal à « travailler dans l’intérêt des Cargésiens et du village ».



Dimanche, le leader de la liste Inseme per Carghjese, Jean-Claude Donzella, arrivé en tête du 1er tour avec 508 voix (45,81%) affrontera donc Jérôme Alessandri, à la tête de la liste Carghjese Dumane, qui a totalisé dimanche 376 voix (33,90 %). Dans cette nouvelle configuration, le spectaculaire taux de participation du 15 mars, de 89 % pourrait bien rester un record, bien que les deux candidats en lice tenteront jusqu’à vendredi, de mobiliser abstentionnistes et indécis.

