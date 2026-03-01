Municipales - Julien Morganti et Jean-Martin Mondoloni s’allient pour le second tour à Bastia

La fusion entre Julien Morganti et Jean-Martin Mondoloni pour le second tour des élections municipales est actée ! Dans un communiqué commun diffusé sur les réseaux sociaux, les deux hommes, arrivés respectivement deuxième et quatrième du premier tour des élections municipales, annoncent conduire une seule et même liste pour le prochain scrutin dimanche prochain : « Uniti per dumane ! », fusion entre la liste « Uniti » de Julien Morganti et « Bastia, da oghje a dumane » de Jean-Martin Mondoloni.





« Dimanche, les Bastiais se sont exprimés », écrivent-ils pour justifier leur alliance. « Ils ont envoyé un message clair : celui d'un profond besoin de changement, et du refus de voir Bastia continuer comme avant. Face à cette réalité, nous avons une responsabilité. Celle d'écouter. Celle d'agir. Celle de ne pas détourner le regard. C'est pourquoi, dans un esprit de dépassement et de responsabilité, nos deux listes ont décidé de se rassembler. »





Selon eux, cette fusion n’est pas « pour additionner des ambitions, mais pour répondre à une attente forte des Bastiais : tourner une page et ouvrir un nouveau chapitre pour notre ville ». Précisant avoir fait le choix « de la clarté, du respect et de l'engagement », ils concluent : « Dimanche prochain, chaque voix comptera. Nous vous offrons la possibilité de voter pour l'alternance que seule notre liste peut provoquer dans l'intérêt de Bastia. Et plus que jamais, Bastia a rendez-vous avec elle-même. »

