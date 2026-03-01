Marmara SpikeLigue : le GFC Ajaccio sanctionné, la conciliation confirme le retrait de points

Le couperet est tombé pour le GFCA. Après quelques jours d’incertitude, le conciliateur du Comité National Olympique et Sportif Français a confirmé la décision initiale de la DNACG : les trois points retirés au club ajaccien ne seront pas restitués. La semaine précédente, le Gazélec avait pourtant obtenu un sursis, récupérant provisoirement ces points avant la réception de Nice. Un répit de courte durée. Saisi dans l’urgence, le conciliateur devait statuer avant l’ultime journée du championnat, programmée samedi à 20 heures. Face au refus de la Fédération de revoir sa position, il a finalement entériné la sanction.



Au cœur du litige, la gestion financière du club. La DNACG reproche au GFCA d’avoir trop largement entamé ses fonds propres, estimant indispensable leur renforcement via la mise en place d’un fonds de réserve. Dans une logique de rigueur budgétaire stricte, l’instance a voulu imposer un cadre précis, allant jusqu’à faire du club corse un exemple.



Victoire impérative à Poitiers



Conséquence directe : en plus d’une amende de 9 000 euros, le GFCA se voit lourdement pénalisé sur le plan sportif avec un retrait de trois points, et non d’un seul comme cela avait pu être envisagé initialement. Dans ces conditions, l’équation est simple mais implacable pour les Ajacciens. Ils devront impérativement s’imposer à Poitiers lors de la dernière journée, tout en espérant une défaite de Saint-Nazaire, actuellement devant avec un point d’avance, face à Montpellier.



L’espoir existe encore, mais il s’est considérablement réduit. Pour le GFCA, la fin de saison se jouera désormais autant sur le terrain que dans les conséquences d’une décision administrative devenue irrévocable.

