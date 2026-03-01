Municipales à Bastia : pas de fusion pour Gilles Simeoni avant le second tour

Après le premier tour des élections municipales à Bastia, certains pensaient qu’une fusion entre Gilles Simeoni, arrivé en tête, et Sacha Bastelica, arrivé cinquième, aurait pu être actée en vue du second tour prévu ce dimanche : il n’en sera rien ! Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux de « Bastia Inseme », Gilles Simeoni annonce que la liste « a été déposée ce matin en préfecture » et qu’elle est « identique à celle du premier tour ».





« Nous n'avons engagé entre les deux tours aucune discussion visant à rechercher une éventuelle fusion avec une autre liste, considérant les conditions politiques n'étaient pas remplies pour construire la cohérence de fond qu'impose un tel objectif », indique-t-il, précisant que « le choix que nous proposons aux Bastiaises et aux Bastiais est clair, en termes de valeurs et de vision de la société, de principes et priorités politiques, économiques, sociales et sociétales, et de projet pour la ville ».



Il conclut : « Il appartient à chaque liste ayant concouru au premier tour et ne participant pas au second, ainsi qu’à chaque électrice et électeur de Bastia, de se déterminer en son âme et conscience pour choisir laquelle des listes restant en lice au second tour est celle qui correspond le mieux à ses convictions et à ce qu'il souhaite pour Bastia. »

