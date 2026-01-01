Municipales 2026 : le fil de la campagne

Bastia : Uniti inaugure sa permanence à Lupino
La permanence électorale de Julien Morganti et la liste Uniti sera inaugurée ce mercredi 21 janvier à partir de 18 heures.à l'immeuble Le concorde, avenue de la libération à Lupino
Aiacciu vivu : ouverture de la permanence de campagne
Le docteur Carrolaggi et les membres de la liste Aiacciu vivu vous convient à l’inauguration de leur permanence de campagne, jeudi 22 janvier 2026 à 18h30, 25 cours Napoléon à Ajaccio (anciens locaux Boulangerie Pannus)
U duttori Jean-Paul Carrolaggi è tutta a squadra d’ « Aiacciu vivu » sò felici d’invità vi à l’apartua di a so permanenza di campagna ghjovi u 22 di ghjennaghju di u 2026 à 6h30 di sera, 25 Corsu Napuleone, in l’anzianu lucali Pannus.
Sarrola-Carcopino : présentation de la liste "Pà Cambià Sarrula è Carcupinu"
Dans le cadre des élections municipales 2026 à Sarrola-Carcopino, une réunion publique de présentation de la liste "Pà Cambià Sarrula è Carcupinu" conduite par Jean-Joseph Battistelli, conseiller municipal d'opposition, aura lieu le samedi 24 janvier 2026 à 15 heures à l' ATACC International - Baleone
La réunion permettra de faire un bilan de la mandature actuelle, présenter l’équipe et les grandes priorités du projet municipal.
