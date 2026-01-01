CorseNetInfos
Municipales 2026 : le fil de la campagne


le Lundi 19 Janvier 2026 à 17:09

Cette rubrique est entièrement dédiée à ce scrutin. Nos lecteurs y trouveront toutes nos informations et l’ensemble de nos articles consacrés à la prochaine consultation : enjeux locaux, candidats, programmes, calendrier électoral, campagne et résultats. Un espace pensé pour suivre, comprendre et décrypter les municipales, commune par commune.



Municipales 2026 : le fil de la campagne

Bastia : Uniti inaugure sa permanence à Lupino

La permanence électorale de Julien Morganti et la liste Uniti sera inaugurée ce mercredi 21 janvier à partir de 18 heures.à l'immeuble Le concorde, avenue de la libération à Lupino

Aiacciu vivu : ouverture de la permanence de campagne

Le docteur Carrolaggi et les membres de la liste Aiacciu vivu vous convient à l’inauguration de leur permanence de campagne, jeudi 22 janvier 2026 à 18h30,  25 cours Napoléon à Ajaccio (anciens locaux Boulangerie Pannus)
U duttori Jean-Paul Carrolaggi è tutta a squadra d’ « Aiacciu vivu » sò felici d’invità vi à l’apartua di a so permanenza di campagna ghjovi u 22 di ghjennaghju di u 2026 à 6h30 di sera, 25 Corsu Napuleone, in l’anzianu lucali Pannus.

Sarrola-Carcopino : présentation de la liste "Pà Cambià Sarrula è Carcupinu"

Dans le cadre des élections municipales 2026 à Sarrola-Carcopino,  une réunion publique de présentation de la liste "Pà Cambià Sarrula è Carcupinu" conduite par Jean-Joseph Battistelli, conseiller municipal d'opposition, aura lieu le samedi 24 janvier 2026 à 15 heures à l' ATACC International - Baleone
La réunion permettra de faire un bilan de la mandature actuelle, présenter l’équipe et les grandes priorités du projet municipal.
 




