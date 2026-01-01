Municipales 2026 : le fil de la campagne

Nazione à Bastia : "Aucune personne…"
Dans un communiqué Nazione rappelle que "Compte tenu de l’extrême confusion qui marque la campagne électorale des élections municipales, et des rumeurs infondées qui circulent, le mouvement Nazione est conduit à rappeler sa position sur Bastia : aucune personne soutenant l’une des listes en concurrence lors de cette élection ne pourra se prévaloir d’une appartenance à notre mouvement."
-
