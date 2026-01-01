CorseNetInfos
Municipales 2026 : le fil de la campagne


La rédaction le Dimanche 18 Janvier 2026 à 09:51

Cette rubrique est entièrement dédiée à ce scrutin. Nos lecteurs y trouveront toutes nos informations et l’ensemble de nos articles consacrés à la prochaine consultation : enjeux locaux, candidats, programmes, calendrier électoral, campagne et résultats. Un espace pensé pour suivre, comprendre et décrypter les municipales, commune par commune.



Nazione à Bastia : "Aucune personne…"

Dans un communiqué Nazione rappelle que "Compte tenu de l’extrême confusion qui marque la campagne électorale des élections municipales, et des rumeurs infondées qui circulent, le mouvement Nazione est conduit à rappeler sa position sur Bastia : aucune personne soutenant l’une des listes en concurrence lors de cette élection ne pourra se prévaloir d’une appartenance à notre mouvement."




