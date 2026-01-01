Municipales 2026 : le fil de la campagne

« Una via per Bastia » la liste de Via Citadina pour les municipales de Bastia présentera sa démarche le samedi 17 janvier à 14 heures au "Café du port".

La tête de liste ainsi que les premiers colistiers seront présentés dans la foulée.

"Cette déclaration de candidature pour les élections municipales bastiaises, intervenue tardivement, traduit le choix du pari collectif au détriment d’ambitions personnelles. Cette rencontre se tiendra au Café du Port (5 rue du Chanoine Leschi), un lieu hautement symbolique tant par son nom que par son emplacement, et qui nous permettra de mettre en lumière un axe central de notre campagne : l’avenir du port.

Via Citadina sera la seule liste à s’opposer publiquement et frontalement à tout projet de construction d’un nouveau port. Par l’engagement de la jeunesse présente sur notre liste, nous faisons le choix de préserver l’avenir de Bastia et de refuser que notre ville ne devienne une simple carte postale pour légitimer un tourisme effréné.

Cette démarche citoyenne ambitieuse, portée exclusivement par des figures de la société civile, fait le pari d’une autre manière de faire de la politique" indique Sacha Bastelica de Via Citadina.