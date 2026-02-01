Municipales 2026 - À Bastia, Julien Morganti dévoile sa liste « Uniti »

(Photo Gérard Baldocchi)

1. Julien Morganti

2. Marie-Claire Poggi

3. Jean-Sébastien De Casalta

4. Allison Fieschi

5. Sylvain Fanti

6. Christelle Poggi

7. Matthieu Ricci

8. Virginie Chiappe

9. Ange-Jean Lorenzi

10. Laura Morganti

11. Pierre-André Giovannini

12. Audrey Nicoli

13. Didier Franceschi

14. Cristina Lucchetta

15. Xavier Luciani

16. Marie Bobis

17. Antoine Piacentini

18. Livia Graziani-Sanciu

19. Charles-Antoine Savelli

20. Audrey Cacciaguera

21. Michel-Antoine Polacci

22. Manon Pasqualini

23. Patrick Autes

24. Marie-Catherine Durousseaud

25. Christophe Rioli

26. Anouk Guistiniani

27. Julien Capone

28. Caroline De Sousa

29. Marc-Antoine Blanc

30. Audrey Chimenti

31. François-Xavier De Lasalle

32. Anastasia Pierre

33. Éric Liccioni

34. Danielle Mazzoni

35. Barthelemy Mariotti

36. Vanessa Frau-Paoli

37. Stéphane Bastard

38. Caroline Milleliri

39. Guy Frullani

40. Johanna Santoni

41. Antoine Murati

42. Lucile Ricciardi

43. Pierre Nicolai

C’est sur le titre « Moth To A Flame » de The Weeknd que Julien Morganti a choisi de dévoiler sa liste « Uniti » ce lundi soir à la salle polyvalente de Lupino, où plus de 300 personnes étaient présentes pour assister à l’événement. Une liste qui « se trouve dans une logique de rassemblement depuis le 11 octobre dernier », selon le candidat à la mairie de Bastia, qui a indiqué que la ville « arrive dans un moment de vérité ». « Nous avons une cause qui est plus grande que nous, et cette cause, c'est Bastia », a-t-il notamment déclaré dans son discours.