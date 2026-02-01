CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Natacha et David Cossa, campanistes 11/02/2026 Entre efficacité et bienveillance, la prise en charge des cancers prend une nouvelle dimension à l’hôpital d’Ajaccio 09/02/2026 Municipales 2026 - À Bastia, Julien Morganti dévoile sa liste « Uniti » 09/02/2026 À Bastia et Ajaccio, les habitants appelés à mesurer la qualité de l’air à proximité des ports 09/02/2026

Municipales 2026 - À Bastia, Julien Morganti dévoile sa liste « Uniti »


Léana Serve le Lundi 9 Février 2026 à 20:46

Ce lundi, Julien Morganti a présenté sa liste « Uniti » à la salle polyvalente de Lupino. Plus de 300 personnes étaient présentes pour assister à la présentation d’une liste qui se trouve « dans une logique de rassemblement depuis le 11 octobre dernier ».



Municipales 2026 - À Bastia, Julien Morganti dévoile sa liste « Uniti »

La composition de la liste « Uniti »

Municipales 2026 - À Bastia, Julien Morganti dévoile sa liste « Uniti »
(Photo Gérard Baldocchi)

C’est sur le titre « Moth To A Flame » de The Weeknd que Julien Morganti a choisi de dévoiler sa liste « Uniti » ce lundi soir à la salle polyvalente de Lupino, où plus de 300 personnes étaient présentes pour assister à l’événement. Une liste qui « se trouve dans une logique de rassemblement depuis le 11 octobre dernier », selon le candidat à la mairie de Bastia, qui a indiqué que la ville « arrive dans un moment de vérité ». « Nous avons une cause qui est plus grande que nous, et cette cause, c'est Bastia », a-t-il notamment déclaré dans son discours.
 
1. Julien Morganti
2. Marie-Claire Poggi
3. Jean-Sébastien De Casalta
4. Allison Fieschi
5. Sylvain Fanti
6. Christelle Poggi
7. Matthieu Ricci
8. Virginie Chiappe
9. Ange-Jean Lorenzi
10. Laura Morganti
11. Pierre-André Giovannini
12. Audrey Nicoli
13. Didier Franceschi
14. Cristina Lucchetta
15. Xavier Luciani
16. Marie Bobis
17. Antoine Piacentini
18. Livia Graziani-Sanciu
19. Charles-Antoine Savelli
20. Audrey Cacciaguera
21. Michel-Antoine Polacci
22. Manon Pasqualini
23. Patrick Autes
24. Marie-Catherine Durousseaud
25. Christophe Rioli
26. Anouk Guistiniani
27. Julien Capone
28. Caroline De Sousa
29. Marc-Antoine Blanc
30. Audrey Chimenti
31. François-Xavier De Lasalle
32. Anastasia Pierre
33. Éric Liccioni
34. Danielle Mazzoni
35. Barthelemy Mariotti
36. Vanessa Frau-Paoli
37. Stéphane Bastard
38. Caroline Milleliri
39. Guy Frullani
40. Johanna Santoni
41. Antoine Murati
42. Lucile Ricciardi
43. Pierre Nicolai




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos