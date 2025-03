Molières 2025 : le comédien corse, Pascal Cesari, nommé dans la catégorie « Révélation masculine »

Notre île est décidément une pépinière de très bons comédiens. Après Ghjuvanna Benedetti, prix de la Révélation féminine 2025 aux 30e prix Lumières en janvier dernier, c’est le jeune Pascal Cesari, 28 ans, qui est sur la liste des prestigieux Molières. Il figure parmi les nommés de la 36e Nuit des Molières, prévue le 28 avril prochain au Théâtre des Folies Bergères à Paris, dans la catégorie « Révélation masculine ». Une nomination pour son rôle de Cléante dans L’Avare de Molière, dans la mise en scène de Clément Poirée, jouée en 2024 au Théâtre La Tempête.





Pascal Cesari s’est formé au théâtre en Corse. Tout jeune, il rejoint les « Farfale » de Sylvie Iozzia-Giorgi à Castellu di Brando. Il poursuit au collège Giraud à Bastia avec Jean-Pierre Lanfranchi, puis au lycée Giocante de Casabianca, en spécialité théâtre avec Marie Murcia et Maria Canonici. Il continue au Centre culturel Una Volta avec Zouzou Susini, avant de jouer à la Fabrique de théâtre sous la direction de Catherine Graziani et François Bergoin.

Doué, on le retrouve aussi sur les planches d’Olmi-Cappella, à l’Aria de Robin Renucci. Il part ensuite sur le continent, fréquente plusieurs conservatoires parisiens, et intègre en 2018 l’École de la Comédie de Saint-Étienne.





En 2024, Clément Poirée lui confie le rôle de Cléante. On le retrouve également cette année-là sur la scène du Théâtre La Tempête dans Les Suppliques et La Peur.