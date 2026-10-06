Mobilisation lycéenne : en Corse, les élèves se mobilisent et appellent au calme

Jeanne Soury avec Paule Santoni à Ajaccio et Léana Serve à Bastia le Mardi 6 Octobre 2026 à 11:20

Pancartes accrochées aux grilles, entrées filtrées et salles de classe désertées : plusieurs lycées corses sont perturbés ce mardi 6 octobre dans le cadre de la mobilisation nationale. À Ajaccio comme à Bastia, les élèves dénoncent leurs conditions d’études et Parcoursup, tout en revendiquant une mobilisation pacifique.