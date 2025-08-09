« Migrations et Méditerranée » : Thème du 3e numéro de « A Traversa »

Philippe Jammes le Samedi 9 Août 2025 à 08:15

Créée en 2023, cette revue propose un ou deux riches numéros par an consacrés à la Corse et à la Méditerranée. Après deux dossiers sur la Grèce et à la Turquie, la version 2025 aborde un thème transversal : « Migrations et Méditerranée ». Elle sera présentée au Salon des éditeurs corses à Luri ces 9 et 10 août.