« Migrations et Méditerranée » : Thème du 3e numéro de « A Traversa »

« Le programme est large et nous l’abordons en posant quelques jalons, et un regard à la fois historique et actuel » souligne Christian Peri, créateur de la revue et directeur de publication de A Traversa*. Ce numéro comprend 3 parties : Insulaires, Dossier et Etudes. Dans la 1ère partie, un zoom, un éclairage sur le Festival Lektos et un large éventail de parutions culturelles : « Annales méditerranéennes d’économie », seule revue consacrée à l’économie corse, « Isula Muntagna » consacrée au pastoralisme, « Robba » (communauté de destin et politique des vivants), « I Vagabondi » (horizon 2025), « Litteratura », « Qui », « Lumi », « Storia »…. Et de toutes nouvelles dont « Spirla » (Lettres, Arts et idées) et « Drozo ».
La 2e partie, la plus nourrie, la plus documentée, est contenue dans le « Dossier », scindé en 3 sections : Migrations et Méditerranée, Actualité des migrations et Aller plus loin. « Ce dossier Migrations s’est imposé comme une évidence car nous avions la matière avec des textes sur les revues nées de l’exil » commente Ch. Peri. « Ces publications nous amènent à voir les Corses dans l’Empire d’Indochine ou d’Afrique, à Paris et sur le continent avec les migrations internes et les publications des réfugiés communistes italiens de l’entre-deux guerres fuyant le fascisme ». Aux manettes du dossier : Jules-Félix Mariani pour « L’homme est un drôle d’oiseau », Isabelle Moulin pour « Lorsque la route de la soie passait par la Corse », André-Georges Brunini, « Les bouleversements démographiques de la Corse contemporaine » et Richard Tchélébides pour « Remarques sur les migrations juives et grecques ».
Dans « Aller plus loin », des jolis textes et toiles de Stéphanie Navarro, alias Tani Telas, installée à Ajaccio depuis plusieurs années. Ses toiles, hommage aux « Femmes Med » telles Sofia, Tahra, Chiara, Noor, Marisa ou Luiza, sont accompagnées de textes émouvants, profonds, forts, sur les femmes, parfois en révolte.
Dans la dernière partie, une étude de Michel Casta, « Corses et colonies : Réseaux et revues », un éventail de revues publiées par les diasporas en lien avec les migrations signé Arnaud Dhermy et «La presse communiste italienne en France pendant l’entre-deux-guerres (1921-1939) » de Enrico Toniolo.
Au sommaire du prochain numéro qui paraitra en janvier 2026 : « Eaux et Méditerranée ». Là aussi un sujet bien d’actualité qui sera traité par des scientifiques, des politiques, des ethnologues…
*Disponible par abonnement, en librairie et en ligne sur Internet.
