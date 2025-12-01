Mezzavia : fuite de gaz, immeuble évacué, circulation coupée
La rédaction le Mercredi 29 Octobre 2025 à 10:35
Une importante fuite de gaz a été enregistrée ce mercredi en milieu de matinée à Mezzavia, à Ajaccio.
L’alerte a été donnée après la détection d’une forte odeur au niveau du garage municipal d'un l’étage. Le bâtiment a été évacué. Les équipes du Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) sont rapidement intervenues, appuyées par les techniciens d’Engie qui ont pu établir que la fuite provenait des travaux en cours dans le secteur.
Le bâtiment a été immédiatement évacué par précaution. Les relevés effectués sur place ont mis en évidence une concentration élevée de gaz dans l’air, susceptible de provoquer une explosion. Selon les premiers éléments, la fuite serait, en effet, consécutive à des travaux opérés à proximité du site.
Les secours ont ordonné une ventilation des locaux et mis en place un périmètre de sécurité. Pendant toute la durée de l’intervention, la circulation a été interrompue dans les deux sens afin de permettre aux techniciens d’assurer la purge du réseau et de sécuriser la zone.