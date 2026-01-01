Météo : vigilance orange "pluie-inondation" maintenue en Corse

L'épisode de pluie-inondation d’ampleur se poursuit, justifiant le maintien de la vigilance orange. À la mi-journée de dimanche, les cumuls atteignaient déjà 40 à 60 mm sur les premiers contreforts de la façade orientale et la chaîne centrale, avec des pointes localement comprises entre 70 et 90 mm, notamment du côté de Vivario. Les précipitations se renforcent au fil des heures, avec des pluies durables parfois modérées à fortes. Les intensités peuvent atteindre 10 à 20 mm par heure et les cumuls attendus d’ici la fin de journée sont estimés entre 70 et 100 mm en plaine, et jusqu’à 150 mm, voire 180 mm localement, sur les reliefs. En altitude, la neige apparaît à partir de 1 500 à 1 700 mètres.



Lundi, la situation reste très dégradée. Les pluies régulières, parfois soutenues, persistent sur la façade orientale et la chaîne centrale, avec un possible débordement vers les versants ouest. Les cumuls pourraient être encore supérieurs à ceux de la veille, atteignant 60 à 100 mm de façon assez généralisée à l’est, et localement 160 à 200 mm sur les contreforts et les reliefs.



Ces précipitations tombent sur des sols déjà saturés, ce qui augmente fortement le risque de ruissellements, de montées rapides des cours d’eau et d’inondations. Le vent d’est, sensible, associé à l’état de la mer, peut ralentir l’écoulement des eaux vers le littoral et accentuer les risques de crues dans les zones exposées.



En montagne, la situation est également préoccupante. Les fortes précipitations et les chutes de neige en altitude génèrent un risque élevé d’avalanches sur les massifs concernés. Toute activité en altitude est fortement déconseillée, y compris pour les pratiquants expérimentés.

Par ailleurs, la vigilance jaune pour le risque d’orages reste en vigueur.



Les autorités appellent la population à une vigilance maximale. Les déplacements doivent être limités au strict nécessaire, toute traversée de zone inondée est à proscrire et les abords des cours d’eau doivent être évités. Les services de l’État et de secours demeurent pleinement mobilisés face à cet épisode météorologique durable et potentiellement dangereux.

