Météo : un mois de juin pluvieux avec des températures en dessous des normales de saison

"Juin interrompt la série de 11 mois consécutifs plus chaud que la normale" souligne Patrick Rebillout, directeur du centre météo d’Ajaccio. «Moyennée sur l’île, la température de 18,9° est à 0,2 degré sous la normale. Ce résultat est bien plus marqué en montagne et dans l’intérieur de l’île puisqu’on note jusqu’à -2 à -3 degrés sous la normale. Les températures du littoral, plus chaudes, modulent le résultat. Hormis les mois de juin 2010 et 2013, il faut remonter à 1996 pour trouver des mois de juin plus froids que la normale» (voir graphiques ci-dessous).



- Et concernant la pluviométrie?

- Ce fut un mois de juin pluvieux. Moyenné sur l’Île, le cumul atteint 37 mm, soit 103 % de la normale. Cette moyenne cache toutefois des contrastes notables avec des précipitations bien supérieures à la normale sur l’ouest de l’île, le relief et la région bastiaise et un déficit marqué toujours sur la Balagne mais aussi le sillon central et le littoral sud-est. Ce mois de juin succède à un printemps arrosé. (voir graphiques ci-dessous)



- Plutôt encourageant donc concernant la sécheresse ?

- Avec ces pluies et ces températures dont dépend l’indice d’humidité du sol, on a, à la date du 1er juillet, une situation favorable, presque étonnante au vu des dernières années. Presque toute l’île est dans une situation normale ou même au-dessus de la normale. Le relief sud-ouest présente même une valeur d’indice correspondant à un sol très humide. Bémol, l’aridité persiste en Balagne et dans une moindre mesure sur le littoral sud-ouest et le Cap Corse. Le déficit est marqué sur la Balagne voire le sillon central et le littoral sud-est. Ce mois de juin est au final le bienvenu car les 6 premiers mois 2020 ont été les plus chauds rencontrés, à égalité avec 2017. Le record étant détenu par l'année 2007(voir graphiques ci-dessous)



- Question classique… qu’en sera t-il des prochains mois?

- La situation pour les prochains mois confirme un temps chaud et sec sur la méditerranée. Il faut garder à l’esprit que ces prévisions sont de grande échelle, des prévisions de climat des trois prochains mois. Des phénomènes de petite échelle comme les orages sur le relief peuvent par exemple moduler le scénario sec prévu». (voir cartes ci-dessous)