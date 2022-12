Météo : la Corse placée en vigilance orages, pluie-inondations et vagues-submersion

🔶 8 départements en Orange pic.twitter.com/wB6R2XLCSn — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 15, 2022

Météo France a placé ces jeudi 15 décembre la Corse en vigilance jaune pour le paramètres orages et la Corse-du-Sud est en alerte pluie-inondations et vagues-submersion. L'alerte entre en vigueur à 11 heures et devrait être levée vendredi minuit. Sur l'ile cette dégradation orageuse pourra être la plus marquée en cours d'après-midi et en soirée avec des orages pouvant donner localement de très forts cumuls de pluie. Ceci engendre donc un risque de ruissellement et d'inondations par endroits. Dans le Cap Corse, les rafales pourront atteindre les 65km/h.