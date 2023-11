Météo : la Corse-du-Sud placée en vigilance jaune pluie-inondation ce jeudi

Selon les prévisions de Météo-France dès la fin de matinée, des pluies remontent de Méditerranée. Celles-ci concernent le Sud aide l'ile. Au cours de cet épisode, on attend des cumuls de pluie compris entre 20 et 30 mm. Compte-tenu des sols très humides et des précipitations annoncées, une crue modérée est possible sur la Gravona cet après-midi, pour atteindre un pic de crue en soirée avec la possibilité d'observer quelques débordements.