Météo de la semaine en Corse : un cocktail de soleil, d’averses et de vent

Lundi 29 novembre

Le ciel sera nuageux avec quelques petites averses. La limite pluie-neige se situera vers 900 m. Des éclaircies de développeront en fin d'après-midi. Le vent de Nord à Nord-ouest soufflera assez fort sur le Nord de l’île et la façade occidentale avec des rafales atteignant 65 km/h. Les températures maximales seront bien en dessous des normales de saison : 9 à 12 degrés près des côtes, 2 à 8 dans l’intérieur.





Mardi 30 novembre

Le soleil sera au rendez-vous en matinée mais dans l’après-midi des nuages se développeront en montagne. Les averses y seront toutefois rares. Le vent d’ouest sera faible en journée, se renforçant la nuit suivante dans le Cap Corse et l’Ouest de l’île avec des rafales atteignant 95 km/h. Les températures maximales seront en légère hausse : 10 à 13 degrés près des côtes, 5 à 9 degrés dans l’intérieur.





Mercredi 1er décembre

Belle journée ensoleillée avec un bon Libecciu aux extrémités de l’île et le long de la côte Ouest avec des rafales atteignant 95 km/h. Hausse des températures maximales qui atteindront 12 à 15 degrés près des côtes et de 7 à 11 dans l’intérieur





Jeudi 2 et vendredi 3 décembre

Durant ces deux jours le temps sera instable avec un risque de neige et d'averses sur la façade occidentale. Persistance d’un fort vent de Sud-Ouest sur la partie occidentale de l’île, sur la façade occidentale et en montagne. Températures maximales stationnaires.





Samedi 4 et dimanche 5 décembre

Le week-end sera bien ensoleillé. Seul bémol le fort vent d'Ouest à Sud-Ouest. Températures maximales : 11 à 14 degrés près des côtes, 5 à 10 dans l’intérieur.