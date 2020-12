Météo de la semaine en Corse : le vent, la pluie et le froid

Lundi 7 décembre

Les éclaircies prédomineront en matinée sur la partie orientale mais le mauvais temps qui sévira sur l’Ouest dès l’aube, gagnera aussi cette partie de l’île dans l’après midi. Les premiers flocons sont attendus vers 1 100 mètres. Le vent de Sud-Ouest soufflera fort en matinée de la pointe du Cap Corse (55 à 90 km/h) à la Balagne (45 à 60 km/h), et jusqu’à Ajaccio (25 à 40 km/h) ainsi qu’en montagne (25 à 45 km/h). Il faiblira dans l’après midi. Ailleurs le vent sera faible de secteur Sud à Sud-Ouest. Les températures maximales, légèrement en dessous des normales, oscilleront entre 13 et 15 degrés à l’Est, 11 à 13 à l’Ouest, 6 à 10 dans le centre, 3 degrés en moyenne montagne.



Mardi 8 décembre

Au petit jour, les thermomètres afficheront 5 à 8 degrés en bord de mer, 1 à 4 degrés dans l’intérieur. Les nuages l’emporteront sur les éclaircies avec de nombreuses averses sur toute la façade occidentale, de Calvi à Bonifacio. La limite pluie-neige se situera vers 1 200m. A l’Est, à un temps très nuageux mais sec le matin, succédera un ciel variable avec des belles éclaircies l’après midi. Le vent soufflera faiblement le matin avant de se renforcer en Balagne au secteur Nord-Est l’après midi, puis Nord-Ouest le soir, 40 à 60 km/h. Dans le sud, d’Ajaccio à Porto Vecchio, le Libecciu atteindra 30 à 55 km/h, tournant au Nord-Ouest même force en soirée. Ailleurs vent d’Ouest à Nord-Ouest d'une quinzaine de km/h. Les températures maximales seront encore en légère baisse : 10 à 13 degrés en bord de mer, 4 à 9 dans l’intérieur.



Mercredi 9 décembre

Eclaircies et averses se partageront le ciel le matin. Dans l’après midi les nuages l’emporteront sur l’Ouest. La limite pluie-neige avoisinera 950 mètres. Le vent de Nord-Ouest soufflera assez fort sur le Nord de l’île, 40 à 60 km/h ainsi que dans la région de Porto Vecchio. Il sera de secteur Sud-Ouest faible ailleurs. Peu de changement au niveau des températures maximales : voisines de 9 à 12 degrés près des côtes, 3 degrés sur le relief.



Jeudi 10 décembre

Le ciel sera gris toute la journée avec des averses de pluie fréquentes à basse altitude et de neige vers 900 m. Persistance d’un bon vent d’Ouest sur la partie occidentale de l’île.

Températures minimales : autour de 4 à 7 degrés, et -3 degrés sur le relief.

Températures maximales : entre 11 et 14 degrés, et 4 degrés sur le relief.



Vendredi 11 décembre

Temps nuageux le matin avec quelques averses, mais sec l’après midi. Vent d’Ouest faible à modéré. Températures stationnaires.



Samedi 12 et dimanche 13 décembre

Ce sera le grand retour du soleil. Le vent de Nord-Ouest sera encore sensible samedi, plus faible dimanche. Les températures maximales gagneront 1 à 2 degrés.