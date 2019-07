Météo : Le retour du soleil et de températures de saison cette semaine en Corse

Lundi 29 juillet



La journée sera bien ensoleillée avec toutefois quelques cumulus joufflus dans le Cortenais et en Castagniccia. Pas d’ondées prévues cependant. Le vent d’ouest soufflera assez fort en Balagne, dans le Cap Corse, en montagne et aux extrémités de l’île avec des rafales atteignant 60 à 70 km/h. Ailleurs les brises seront faibles. Les températures maximales seront en hausse mais légèrement inférieures aux normales de saison, voisines de 23 à 30 degrés



Mardi 30 juillet



Au petit jour les thermomètres afficheront 19 à 22 degrés près des cotes, 13 à 18 degrés dans le centre. Le soleil régnera en maître. Le vent d’ouest restera modéré à assez fort en Balagne, dans le Cap Corse, en montagne et dans l’extrême sud (Bonifacio/Porto Vecchio). Il faiblira en soirée. Les températures maximales ne dépasseront les valeurs saisonnières soit 25 à 30 degrés selon les régions.



Mercredi 31 juillet



Le temps ensoleillé se maintient. Vent d'Ouest à Sud-Ouest modéré, sur la partie occidentale de l’île et aux extrémités. Maximales sans grand changement : 25 à 31 degrés .



Jeudi 1er août et vendredi 2 août



Ce mois d’août débute sous un soleil généreux. Encore un peu de vent d’Ouest modéré sur la partie occidentale. Les maximales gagneront 1 ou 2 dg, comprises entre 26 et 32 degrés.



Samedi 3 et dimanche 4 août

Temps sec et ensoleillé. Brises faibles à modérées. Températures maximales stationnaires, conformes aux normales de saison: 26 à 32 dg.