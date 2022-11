Menaces de mort contre le maire d’Ajaccio : les soutiens affluent

Indigné par ces pratiques d’un autre temps et solidaire de mon ami, le maire d’#Ajaccio, @s_sbraggia.

En 2022, plus d’un maire sur trois dit avoir été victime de menaces/injures. Il faut de toute urgence renforcer l’arsenal législatif et apporter une réponse pénale systématique ! https://t.co/UoHYhkAJRe

— Laurent Marcangeli (@LMarcangeli) November 29, 2022



Soutien total à @s_sbraggia, maire d'Aiacciu. Ce genre de pression vis-a-vis d'élus, acteurs politiques, économiques, associatifs ou autres doivent cesser. La réponse démocratique doit être unanime et déterminée.

— Jean-Félix Acquaviva (@JF_Acquaviva) November 30, 2022



Ce lundi 28 novembre le maire d'Ajaccio a été visé par une lettre de menaces de mort, après un vote validant la fermeture de l' entreprise aquacole Gloria Maris à la Parata.Tapée à la machine, ne comportant pas de signature mais plusieurs fautes la lettre appelle le maire à revenir sur sa décision "avant le 31 décembre 2022", sans quoi il sera "condamné à mort par a giustizia ajacciana".Dénonçant cet un acte inacceptable, plusieurs élus ont exprimé leur solidarité envers Stephane Sbraggia.L’ensemble des maires de la CAPA,apporte leur total soutien au maire d’Ajaccio et président de l’Agglomération du Pays Ajaccien. "Solidaires : nous condamnons fermement ces menaces lâches qui entravent le fonctionnement de notre démocratie. Nous souhaitons que tous les moyens soient mis en œuvre pour que les auteurs de cet acte en répondent devant la justice."Indigné "par ces pratiques d’un autre temps" et solidaire de son ami, le députéa été le premier à apporter son soutien à l'édile.Le président de l', le conseil d’administration et l’ensemble du bureau apporter aussi leur soutien. Dans un communiqué, ils condamnent "avec la plus grande fermeté les menaces de mort à son encontre et souhaitent que l’enquête aboutisse dans les plus brefs délais pour traduire le ou les auteurs devant la justice. Les maires, premiers piliers de la démocratie sur le territoire, ne peuvent plus continuer à subir ces pressions intolérables."Pour le député Jean-Félix Acquaviva "La réponse démocratique doit être unanime et déterminée."