Marie-Claire Benetti Papadacci, prix international de « Meilleure Chercheuse en Art-Thérapie 2025 »

Le docteur Marie-Claire Benetti Papadacci, Ph.D, Prix international de « Meilleure Chercheuse en Art-Thérapie 2025 »
Ce prix constitue une distinction scientifique majeure consacrant une approche novatrice du soin par la création, une reconnaissance de haut niveau qui salue la qualité des travaux de recherche du Docteur Ph.D (Philosophiæ Doctor) Marie-Claire Papadacci et leur impact concret dans le champ du soin psychique et neurocognitif.
À travers plusieurs années d’études menées en collaboration avec des équipes hospitalières et des gériatres, Marie-Claire Benetti Papadacci a démontré que la pratique artistique, lorsqu’elle est accompagnée et structurée, peut devenir un outil d’évaluation et d’intervention thérapeutique à part entière. « Mon travail repose notamment sur la création de la Grille DATEI (Dispositif d’Art-Thérapie pour l’Évaluation et l’Intervention), un modèle innovant permettant de mesurer l’évolution des patients sur le plan émotionnel, cognitif et relationnel au fil des séances », explique-t-elle. « Une méthode validée et présentée dans les congrès nationaux ».
Présentée lors du Congrès national Alzheimer et des Journées de la Société française de gériatrie, la Grille DATEI a suscité un vif intérêt auprès de la communauté médicale. Elle contribue à professionnaliser la démarche art-thérapeutique, en lui donnant des repères d’observation, des critères d’évaluation et une assise scientifique inédite. Un pont entre art, science et humanité.
Pour Marie-Claire Benetti Papadacci, cette distinction va au-delà de la reconnaissance personnelle : « Recevoir ce prix, c’est avant tout une validation du travail collectif mené autour de l’art-thérapie comme véritable dispositif de soin. C’est aussi une manière de dire que la créativité, quand elle est accompagnée avec rigueur, peut contribuer à apaiser, à réparer et à redonner du sens. »
Une distinction qui résonne comme une fierté pour la Corse et un signal pour la recherche française.
Basée à Ajaccio, la chercheuse inscrit ainsi la Corse dans le paysage international de la recherche en art-thérapie. Son parcours illustre la vitalité d’une discipline en pleine structuration, à la croisée de la psychologie, des neurosciences et de la création artistique.
Ce prix vient aussi confirmer que l’art-thérapie peut désormais s’appuyer sur des protocoles évaluables et reconnus, ouvrant la voie à une meilleure intégration dans les institutions de soin.
