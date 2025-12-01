Marie-Claire Benetti Papadacci, prix international de « Meilleure Chercheuse en Art-Thérapie 2025 »

Philippe Jammes le Lundi 3 Novembre 2025 à 16:40

La chercheuse et art-thérapeute ajaccienne Marie-Claire Benetti Papadacci vient de recevoir le prix international de « Meilleure Chercheuse en Art-Thérapie 2025 ». Ce prix est décerné par « ScienceFather » dans le cadre des « New Science Inventions Awards ».