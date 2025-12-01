Marche contre les violences familiales à Porto-Vecchio : trois femmes témoignent de ce qu'elles ont subi

3. Angélique

"J'ai eu des flashs dans la salle de bain. Et ce souffle coupé, ces odeurs, ces sons..."

Il y a trois ans, Angélique s’est réveillée. D’une amnésie traumatique qui s’était emparée d’elle il y a une trentaine d’années. « Des violences que j’ai subies durant mon enfance et que j’ai occultées, oubliées. Inconsciemment. Pour me protéger. Les personnes en question, je les idéalisais complètement. Je vivais dans un monde de bisounours et la nuit, je faisais des cauchemars où bien souvent je n’étais pas la victime, mais l’agresseur. » Son grand-père et son oncle sont « les personnes en question », qu’Angélique mettra du temps à désigner durant notre entretien. Car cette maman à la voix douce n’est pas animée par la volonté de pointer des responsabilités. « J’ai simplement besoin d’être aidée », confie-t-elle, et c’est auprès de l’équipe de Women Safe & Children qu’elle trouve la force aujourd’hui d’évacuer « la honte » qui était la sienne il y a encore un an : « Je n’aurais jamais pu raconter mon histoire à un journaliste à l’époque. »Il y a un mot qu’elle prononce plus que d’autres : « Impensable. » Pour la fillette de cinq ans qu’elle était, comme pour la femme qu’elle est devenue. « En grandissant, j’ai intégré le fait que j’étais une menteuse et que je faisais des comédies. » Alors, pendant trente ans, Angélique fait comme si de rien n’était : « Quand on subit un choc traumatique, le cerveau disjoncte et se met en veille. Le figement. Cet état était tellement intégré dans ma vie et mes attitudes que mon surnom d’enfant, c’était "deux de tension". »Il y a trois ans, le réveil s’est produit quand sa cousine a brisé la chape de plomb familiale. « Mon corps a eu des réactions que je ne maîtrisais pas du tout, des crises d’angoisse que je n’avais jamais eues auparavant. Des flashs dans la salle de bain. Et ce souffle coupé, ces odeurs, ces sons... » Tellement brutal qu’Angélique refusera pendant des mois de reparler à sa cousine, coupable à ses yeux d’avoir rendu pensable cet impensable qu’elle avait enfoui sous une montagne de douleurs. « Cette bulle, l’association m’a aidée à prendre conscience que c’était mon mode de survie. » Elle confrontera son grand-père avant son décès il y a deux ans : « J’avais besoin de vérité. Il baissait la tête. Il n’était pas fier. Mais il a tout avoué. Il disait qu’il avait tous les droits. » Aujourd’hui, Angélique a encore besoin de Women Safe & Children pour surmonter son traumatisme. Mais elle a retrouvé un sens à sa vie : « La culpabilité m’a quittée. J’ai à nouveau des projets. Et puis le simple fait d’en parler, c’est une victoire. »