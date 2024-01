Marana-Golo mise sur un tourisme éco-responsble

Dans une démarche novatrice en faveur d'une transition vers un tourisme plus durable, l'Office de Tourisme Intercommunal Marana-Golo annonce le lancement d'une Charte Écoresponsable. Conçue en étroite collaboration avec les principaux acteurs de l'industrie touristique locale, cette initiative ambitieuse vise à instaurer des pratiques écoresponsables au sein des établissements d'hébergement de la région. À l'origine de cette initiative, Géraldine Pocaï, directrice de l'Office du Tourisme Marana-Golo, souligne l'importance de cette charte en tant que catalyseur de la collaboration. « Cette charte offre une opportunité unique de rassembler nos idées et de collaborer à sa création lors d'ateliers dédiés. Chaque contribution sera cruciale pour adapter ces pratiques écoresponsables à nos établissements et à notre territoire. »



La Charte Écoresponsable de Marana-Golo s'inscrit dans une vision globale, articulée autour de plusieurs axes stratégiques. D'abord, elle encourage publiquement des pratiques commerciales éthiques et socialement responsables, renforçant ainsi la responsabilité sociale et éthique des entreprises. De plus, elle contribue à rehausser la réputation des établissements qui adhèrent à ces pratiques, attirant une clientèle sensible à ces enjeux et renforçant la confiance des clients.



Un autre aspect notable est son impact sur l'engagement des collaborateurs. En impliquant les employés dans des initiatives de durabilité et de responsabilité sociale, la charte a le potentiel de renforcer leur motivation et leur satisfaction au travail. Enfin, elle participe activement à la construction d'une destination touristique plus durable,

respectueuse de l'environnement.



Les acteurs de l'hébergement à Marana-Golo sont appelés à jouer un rôle proactif dans cette initiative et à faire de leur établissement un fer de lance du tourisme écoresponsable. En favorisant une adhésion massive, Marana-Golo aspire à devenir une destination touristique exemplaire sur la voie de la durabilité environnementale et sociale. Un pas significatif vers une expérience touristique alignée sur les attentes croissantes d'une clientèle consciente des enjeux du développement durable.