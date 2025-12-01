Maires et présidents d’EPCI de Corse-du-Sud : un congrès entre doutes et coopération

La présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, rappelait la nécessité de gouverner la commune autrement face à une triple mutation : institutionnelle (réformes, nouvel acte de décentralisation, processus d'autonomie pour la Corse), territoriale (déséquilibres territoriaux, solidarité territoriale) et sociétale (vieillissement de la population) tout en maintenant la proximité et la continuité du service public. Pour elle, cette nouvelle gouvernance ne signifie pas une révolution, mais une évolution des pratiques qui doit intégrer la transition écologique et renforcer la coopération intercommunale. Pour la présidente, les communes sont des laboratoires de l'équilibre : équilibre budgétaire, équilibre en matière d'aménagement de l'espace, d'habitat, de gestion des déchets, gestion des ressources, notamment l'eau (...) "Gouverner la commune autrement, c'est refuser les fractures, c'est relier plutôt qu'opposer. Pour faire face à cette exigence, à ces exigences, il faut mobiliser une culture de l'équilibre, du dialogue et de la proximité en ces temps incertains. C'est dans la commune, dans votre engagement quotidien que se joue en grande partie l'avenir de la démocratie insulaire."



"Nous sommes dans un moment d'inquiétude globale, même si comme toujours et singulièrement pour les maires qui sont en première ligne au service de l'action publique, cette inquiétude est contrebalancée par l'optimisme de la volonté" disait Gilles Simeoni, le président de l'Exécutif, identifiant quatre crises englobant les sphères politique, budgétaire, économique et sociétale, soulignant que la Corse subit ces tensions. "Cette quadruple crise, elle est face à nous, nous devons y faire face et nous allons essayer de le faire avec des moyens qui sont, nous le savons, limités." Il a abordé également le problème du financement insuffisant des collectivités locales, notamment le gel de la dotation de continuité territoriale depuis 2009. Puis il a proposé des solutions pour l'avenir, insistant sur la nécessité d'une autonomie fiscale et la territorialisation d'une partie de la TVA ainsi que l'utilisation des recettes des transactions immobilières pour financer les communes et les politiques de logement. Enfin, il a souligné l'importance vitale de l'éducation et des politiques foncières concertées pour l'avenir de la Corse, appelant à l'espoir et à l'action collective malgré les contraintes.



Pour le Préfet de Corse et de la Corse-du-Sud Eric Jalon, rien ne peut se faire sans concertation, dialogue et concorde. Il a abordé les défis actuels, notamment les crises successives qui ont renforcé la nécessité d'un partenariat étroit entre les maires et le préfet, insistant sur le fait qu'aucune politique publique ne peut avancer sans la collaboration de toutes les autorités publiques.

"Il faut dès à présent que nous nous projetions sur l'après-élection municipale pour que l'État puisse mobiliser ses ressources d'ingénierie, ses capacités financières au service des projets de territoire" indiquait-il aux maires. Annonçant également que "pour mieux accompagner vos projets, les services de l'État conduiront pendant la période qui nous sépare des élections municipales un chantier de redéfinition et de réorganisation de nos capacités d'ingénierie territoriale."

Puis il a détaillé les orientations futures de l'État concernant la décentralisation, le financement des collectivités via un nouveau fonds d'investissement unique, et l'urgence de l'urbanisme avant l'échéance de 2027. Et de rassurer : "Nous veillerons évidemment à préserver les équilibres entre l'urbain et le rural pour continuer à soutenir les projets de la ruralité."



Un mot est revenu souvent au cours de ce congrès, espoir.

"Soyons lucides mais restons porteur d'espérance car si la commune vacille, c'est tout l'édifice républicain qui s'affaiblit. Alors oui, gouvernons autrement avec courage, avec humanité, avec passion de la Corse et de ce territoire qui nous unit. Et que jamais ne s'éteigne cette conviction profonde. La commune est le cœur battant de la République" disait Jean-Jacques Ciccolini.

"Et malgré les difficultés, malgré les budgets contraints, malgré parfois le découragement, et bien nous élus de proximité, nous continuons à tenir bon" disait Alexandre Farina.