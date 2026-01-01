MSL Volley – Le GFCA Volley renoue avec la victoire face à Cannes

GFC Ajaccio – AS Cannes : 3-2

Evolution du score : 25-19, 19-25, 20-25, 25-18, 15-13

Complexe du Palatinu

1 000 spectateurs environ



Arbitre : Mrs Geoffrey Brassard et Marvyn Sayag



Six de départ

GFC Ajaccio

Grosnon (libéro), Garcia puis Bouallegue, Salles, Bultor puis Neto, Socie, Bala, Patak puis Lacassie, entraîneur : Frédéric Ferrandez



Cannes

Massimino (libéro), Mohwinkel, Paes, Ketrzynski, Noleto, Ekman, Weir, entraineur : Constant Tchouassi



Après une fin d’année cauchemardesque marquée par 7 défaites consécutives en MSL et une sanction de trois points en moins pour problèmes financiers, le GFCA Volley se retrouve désormais englué à la dernière place du classement. Pour cette première rencontre de 2026, les Ajacciens recevaient une valeur sûre de la MSL, les Dragons de Cannes et se devaient de réagir.



Pour la première fois de la saison, le public gazier pouvait enfin découvrir l’ancien champion olympique Bultor, remis de sa blessure à l’épaule. Le central ajaccien catapultait d’ailleurs un ace dévastateur pour signer son retour sur les terrains (7-3). Déterminés, les Rouge et Bleu menaient les débats face à une équipe azuréenne en difficulté (14-10), (18-13) puis (21-17). Au forceps, les Ajacciens concluaient le premier set (25-19) en 24 minutes.



La malédiction du tie-break enfin vaincue

Vexés, les Azuréens réagissaient dès l’entame de la seconde manche notamment par l’intermédiaire du très grand Ekman (2,10m). Cannes prenait très vite le large (1-6), (4-10) puis (7-15). Malgré le net regain de forme affiché par les Gaziers en fin de set, Cannes revenait dans la partie (19-25). Les deux équipes se livraient ensuite un mano à mano dans la troisième manche (8-8), puis (13-13). Mais, plombé par ses trop nombreuses récurrentes erreurs au service, le GFCA perdait peu à peu, le fil de la rencontre (16-19) puis (20-23). Sur un ace, Cannes reprenait l’avantage (20-25).



Même scénario dans la 4e manche, (6-6) puis (12-12), mais cette fois-ci, ce sont les Ajacciens qui arrivaient à faire un mini-break en milieu de set bien aidés par un Bala toujours aussi efficace (17-12) puis (20-13). Profitant d’une baisse de régime cannoise, les Ajacciens gagnèrent le droit de disputer un nouveau tie-break (25-18), ressassant les mauvais souvenirs de ceux perdus face à Montpellier, Sète ou Poitiers. Mais cette fois, il basculera du bon côté sur une dernière attaque de Bala, le MVP, auteur de 31 points (15-13).