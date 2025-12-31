MSL Volley - Le GFC Ajaccio sèchement battu à Toulouse

Toulouse - GFC Ajaccio : 3-0

Evolution du score : 25-19, 25-19, 25-17

Palais des Sports André Brouat

1 500 spectateurs environ



Arbitre : Mrs Vermande et Bouacheria



Six de départ



Toulouse

Santucci (libéro), Gill, Derouillon, Wilson Silva, Beriot, Guerin, Tellez entraineur : Patrick Duflos



GFC Ajaccio

Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Talon, Lacassie, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez



Sous la menace persistante d’un retrait de points — une décision controversée de la DNACG dont l’appel semble avoir peu de chances d’aboutir — le GFCA abordait ce déplacement sur les bords de la Garonne dans une situation délicate. Face à un adversaire annoncé favori, les Ajacciens ont pourtant longtemps fait jeu égal. Le premier set en est l’illustration parfaite. Concentrés et appliqués, les Ajacciens tiennent tête aux locaux (11-11, puis 16-13). Mais un challenge vidéo favorable aux Toulousains agit comme un tournant. Derrière, la machine offensive se met en route et le block corse cède progressivement sous les assauts répétés. Malgré deux balles de set sauvées, le Gazélec s’incline logiquement (25-19).



Le scénario se répète dans la deuxième manche. À nouveau au coude-à-coude (13-13), les joueurs de Nikolai Kratchkovsky — privés de Frédéric Ferrandez, suspendu et relégué en tribunes — cèdent sur une courte série adverse. Un temps mort n’y change rien. Solides en réception et précis à l’attaque, les Spacer’s creusent l’écart dans le money-time pour conclure, une fois encore, sur le même score (25-19).



Le troisième set ne laisse guère plus d’espoir. Déjà mis en difficulté par un plan de jeu adverse bien ciblé, notamment autour du pointu brésilien, le Gaz’ peine à trouver des solutions, que ce soit en puissance ou en feinte. Après un sursaut entretenu par Socié (19-17), les Ajacciens subissent une série fatale de six points consécutifs. Le verdict tombe sans appel : 25-17, et un succès net pour les locaux.