MSL. Le GFCA Volley poursuit son marathon à Cannes

Prendre au moins un point à Cannes



Avec un seul passeur d’expérience dans son effectif, et deux centraux de disponible sur les quatre de l’effectif, Frédéric Ferrandez sait qu’il doit faire avec les aléas administratifs et financiers de l’été : « Matthieu Garcia tient le coup pour le moment mais on sait très bien qu’il y aura un petit coup de mou à un moment ou à un autre. Il ne faut pas oublier que nous avons également peu de rotations au centre avec les indisponibilités de Bultor et de Cyprien Le Roux. Avec seulement deux centraux pour faire tous les entrainements et les matchs, cela commence à être difficile. On fait très attention pour faire en sorte qu’ils aient le maximum de récupération ». Pour pallier ces absences, le coach ajaccien n’hésite d’ailleurs plus à accorder du temps de jeu à sa jeunesse : « C’est encore un peu tôt, mais on peut les faire rentrer pour un service, pour un block, ou pour deux ou trois réceptions. Même si les rotations sont réduites, je peux maintenant tenter plus de choses avec ces jeunes et j’espère qu’au fur et à mesure de la saison, ils vont pouvoir m’apporter encore plus de solutions ».



Ce samedi, les Ajacciens se rendent à Cannes, qui compte deux victoires et deux défaites. Avant-dernier du championnat, le GFCA Volley doit réagir pour ne pas rester englué au fond du classement : « On a quand même fait quatre bons matchs, mais au final, on n’est pas bien récompensés de nos efforts avec une seule victoire et trois petits points. Hormis à Tours, et encore on pouvait faire mieux, on aurait pu prendre un point à Saint-Nazaire et face à Paris. Si on ne veut pas être encore plus en difficulté, il faut réagir car Chaumont va dérouler à un moment ou à un autre ».