Lycée de Sartene : Ce qu’on imprime, c’est ce qu'on crie

Tout au long de l’année scolaire, le CIDFF de Corse-du-Sud et L’Indéprimeuse ont mené un travail de sensibilisation auprès des élèves des classes art du lycée Georges Clémenceau de Sartène, avec la participation et la collaboration de leur enseignant, Jean-Jacques Cangioni, autour d’une thématique essentielle : les violences faites aux femmes.



De ces rencontres, discussions et ateliers est née une série de fanzines réalisés par les lycéens de l’option Arts plastiques. Encadrés par un département reconnu pour la qualité de son enseignement et la prépa Art du lycée, particulièrement exigeante et engagée, les élèves ont trouvé dans ce médium libre et créatif un espace d’expression unique.

Collages, dessins, slogans, textes, typographies inventives : leurs productions traduisent à la fois indignation, questionnements et volonté de changement.

« Nous avons rencontré des jeunes déjà très concernés par ces problématiques. Leur engagement et leur lucidité sur ces questions sont impressionnants », soulignent les organisateurs.





Une exposition au musée de l’Alta Rocca, Livia, pour commencer …



Grâce aux financements de la mission égalité de la CdC et à d'autres financeurs, ces créations, à la fois brutes et sensibles, sont exposées au musée di l’Alta Rocca, Livia, depuis 15 septembre*, offrant au public un témoignage puissant de la parole de la jeunesse insulaire face aux violences sexistes et sexuelles.



Ce projet marque une rencontre entre transmission, citoyenneté et création artistique, et confirme le rôle du fanzine comme outil d’émancipation et de prise de parole.

Les œuvres seront ensuite accueillies dans d'autres établissements ainsi que dans les locaux de la Cullettività di Corsica, à Ajaccio, pour ensuite, dès 2026, circuler dans les médiathèques de la CdC, sur l’intégralité du territoire insulaire.

Les expositions seront accompagnées de séances de sensibilisation et d’échange autour de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et les violences intrafamiliales.

*Une présentation des Fanzines réalisés par les élèves de la section Arts du lycée Clémenceau de Sartène,accompagnés par L’Indéprimeusecontre les violences faites aux femmes. aura lieu le mercredi 1er octobre 2025 à partir de 17 heures au musée de L’Alta Rocca à Livia