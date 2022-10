Lycée de Balagne : une fresque pour comprendre le changement climatique

Lundi 3 octobre, les élèves de seconde C du lycée de Balagne , accompagnés par Marcelli Philippe, professeur Sciences économiques et sociales et Tisserand Nathalie, professeur documentaliste étaient conviées à participer en petits groupes à l’atelier “La fresque du climat”, animé par Matthieu Colombani. Le but ? Comprendre les conséquences du changement climatique de façon ludique. Conçu par l’ingénieur Cédric Ringenbach 2015 cet outil pédagogique permet au jeune public d'acquérir des connaissances de manière plus ludique, mais aussi d'éveiller les consciences des jeunes.



Tout au long de la matinée les élèves ont été amenés à réfléchir sur le sujet du changement climatique et ses enjeux à partir d’un jeu de 42 cartes basé sur les données du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). "Les élèves répartis en 4 équipes ont à leur disposition les cartes qui représentent les diverses composantes du changement climatique. En se concertant entre eux, ils devaient retrouver les liens entre les différents éléments de la Fresque. Au fur et à mesure de la découverte des cartes et des liens de causalité, ils réalisent une fresque en positionnant les cartes qu’ils relient entre elles afin de mettre en évidence les causalités de l ‘activité humaine sur le changement climatique." détaille Nathalie Tisserand, le professeur documentaliste

selon laquelle "grâce à cette première réflexion de cause à effets sur le changement climatique, "les jeunes élèves ont pu s’approprier le sujet et ils pourront être force de proposition au sein de leur établissement scolaire pour soumettre des solutions adaptées". Ce qui est certain c'est que l'objectif de comprendre l’impact des activités humaines sur le changement climatique a été atteint.