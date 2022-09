Loto du patrimoine : 450 000 euros pour la restauration du château de Quenza

Une bâtisse médiévale en péril



Le château est une imposante bâtisse de style médiéval datant du début XXème, situé au cœur de l’Alta Rocca, a été construit dans l’entre-deux guerres en 1935 par Sébastien Colonna Cesari (Consul Général de France jusqu’en 1932) sur le modèle des palazzi toscans. Obligé de quitter son pays à l’âge de 19 ans, il a fait édifier ce château à son retour en Corse à l’entrée du village, au milieu d’un parc et d’un environnement naturel et paysager particulièrement remarquable, avec une vue imprenable sur les Aiguilles de Bavella.

Rêve inachevé par manque de fond, Sébastien Colonna Cesari y est décédé le 4 avril 1939.

Aujourd’hui propriété de la commune de Quenza, cette belle maison de maître à tour carrée et fenêtre à colonnettes est en péril éminent et l’accès en est formellement interdit. Les niveaux intérieurs et de la toiture sont dans un état pour le moins alarmant et risquent de s’effondrer à chaque épisode de neige ou de pluies intenses.



Des travaux d’urgence s’avèrent donc nécessaire.

Pour sa cinquième édition, la Fondation du patrimoine a choisi 18 sites à restaurer à travers toute la France : des châteaux, des églises, un cinéma, un théâtre à l'italienne. En Corse, le château de Quenza, en Alta Rocca, a été sélectionné et profitera d'une dotation de 450 000 euros.Un chèque sera symboliquement remis à la commune par l’ensembledes partenaires au cours d’une cérémonie publique dans le cadre des JournéesEuropéennes du Patrimoine qui aura lieu le samedi 17 septembre au château.Situé dans le Parc naturel régional de Corse, le château de Quenza a été sélectionné en mars 2022 dans le cadre de la « Mission Patrimoine » projet porté par Stéphane Bern, déployé par la Fondation du patrimoine et soutenu par le ministère de la Culture et FDJ (Française des jeux) qui a pour but la sauvegarde du patrimoine français en péril.