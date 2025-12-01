Lions Club Bastia Doyen : soutien à l’Association Arc-en-Ciel

L’Association Arc-en-Ciel, représentée en Corse par Joël Bazzali, développe depuis plusieurs années une présence active sur l’île. Son rôle consiste à relayer les actions nationales de l’association, à nouer des partenariats locaux et à organiser des initiatives solidaires permettant d’accompagner les enfants hospitalisés ou confrontés à des pathologies lourdes.
L’antenne corse s’appuie régulièrement sur des événements caritatifs pour financer des moments de répit, des soutiens matériels ou des projets destinés à améliorer le quotidien des familles touchées.
L’association souligne que l’engagement du tissu local, notamment celui du Lions Club Bastia Doyen, reste essentiel pour poursuivre ces actions. Elle a tenu à remercier chaleureusement les organisateurs de la soirée et l’ensemble des participants pour leur contribution.
