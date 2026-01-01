Linguizzetta : premières consultations dans le cadre du dispositif "Un médecin près de chez vous"

Les premières consultations du dispositif national « Un médecin près de chez vous » ont débuté vendredi 16 janvier 2026 en Haute-Corse. Cette opération vise à renforcer l’accès aux soins dans les territoires confrontés à une pénurie de médecins généralistes.

Prévu dans le pacte de lutte contre les déserts médicaux présenté par le Premier ministre en avril 2025, le dispositif repose sur un principe de solidarité territoriale : des médecins volontaires interviennent ponctuellement dans les zones où l’offre de soins est insuffisante.

En Corse, après concertation avec la Préfecture de la Haute-Corse, l’ARS Corse et l’Assurance Maladie, deux intercommunalités ont été retenues comme territoires pilotes : les communautés de communes de l’Oriente et de Pasquale Paoli, en raison de la fragilité de leur offre médicale.



Des consultations hebdomadaires à Linguizzetta

Depuis le 16 janvier, des consultations de médecine générale sont proposées un jour par semaine, le vendredi, à Linguizzetta.

Elles se tiennent dans les locaux communaux situés place Cœur de Bravone, route de la Tinta.

La prise de rendez-vous se fait exclusivement en ligne, via la plateforme MAIIA, en sélectionnant le lieu « Linguizzetta – Un médecin près de chez vous ».

Les consultations sont facturées au tarif conventionnel, sans dépassement d’honoraires, et remboursées dans les conditions habituelles par l’Assurance Maladie et les complémentaires santé.



Une mobilisation coordonnée des acteurs

Le fonctionnement du dispositif repose sur l’implication conjointe de plusieurs partenaires comme l’État, via la Préfecture de la Haute-Corse, l’ARS Corse, qui assure le pilotage territorial et le financement du matériel médical et informatique, l’Assurance Maladie, chargée de l’accompagnement des médecins et du versement d’une indemnité forfaitaire de 200 € par jour aux praticiens volontaires, les élus locaux, qui mettent à disposition les locaux et le conseil de l’ordre des médecins de Haute-Corse, qui informe, instruit et valide les candidatures.





Un déploiement appelé à s’élargir

Outre Linguizzetta, un second cabinet ouvrira en mars à Ponte-Novu, sur la commune de Castellu-di-Rustinu, dans le périmètre de la communauté de communes Pasquale Paoli.

D’autres implantations sont à l’étude à Aléria et à Morosaglia (Ponte-Leccia) d’ici la fin de l’année.