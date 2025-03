Ligue B - Le GFCA Volley déroule face à Saint-Quentin

GFC Ajaccio – Saint Quentin : 3-0



Évolution du score : 25-18, 25-19, 25-20

Complexe du Palatinu

1 000 spectateurs environ

Arbitres : Stéphane Cremel et Cécile Gaudumet



Six de départ

Ajaccio : Grosnon (libéro), Neraudau puis Serafin, Salles, Lacassie, Bouallegue, Socié, entraîneur : Frédéric Ferrandez



Saint Quentin

Faure (libero), Paixao, Louis Maire, Dukic, Takaniko, Hickman, entraîneur : Dario Dukic



Invaincu depuis 5 journées, et solide leader du championnat, le GFCA Volley voulait poursuivre sur sa lancée avec la réception de Saint Quentin, 7e de Ligue B. Pour cet avant-dernier match à domicile avant les play-offs, Frédéric Ferrandez avait choisi de faire tourner son effectif avec notamment la titularisation de Bouallegue à la place de Bala, son habituel pointu et Patak à la place de Socié.



Mais les. Picards qui jouent leur place en Ligue B n’étaient pas venus en terre corse en victime expiatoire et jouaient crânement leur chance dans la première manche (7-7) puis (13-13). Mais peu à peu, les Ajacciens, prenaient le dessus grâce à un block plus efficace et des attaques plus tranchantes (19-15) puis (23-17) avant de conclure en 24 minutes sur une attaque plein centre de Weidner.



Un match à sens unique



Même scénario dans le second set avec un début de manche équilibré (6-6). Mais une fois encore, les Picards baissaient pavillon sous les coups de boutoir de Socié, très efficace au service ce samedi soir et les contres de Salles (14-7), (18-10) puis (20-14). Malgré un relâchement en fin de set, les Ajacciens remportaient la seconde manche sur un ace de Salles (25-19).

La troisième manche ressemblait à un long chemin de croix pour les Picards, sous les yeux du Cardinal Bustillo. Résigné, Saint-Quentin laissait les Ajacciens dérouler leur jeu au cours d’une rencontre à sens unique même si le score aurait pu être encore plus lourd dans le 3e set (25-20).

À la faveur de ce succès, les Ajacciens sont désormais assurés de terminer à la première place de la saison régulière avant de se déplacer à Martigues la semaine prochaine et confirment leur supériorité dans ce championnat de Ligue B.