Ligue 3 : le Sporting Bastia embarque dans la nouvelle aventure du football professionnel français

C'est à Ajaccio, devant l'ensemble des acteurs du football français réunis pour l'Assemblée Fédérale de la Fédération Française de Football, que Philippe Diallo a officiellement lancé l'un des projets majeurs de son mandat : la création de la Ligue 3 professionnelle.



Un projet attendu depuis de nombreuses années par les clubs du National et qui verra le jour dès le 8 août prochain. Pour la première fois de son histoire, la Fédération Française de Football organisera directement un championnat professionnel masculin. Un changement de dimension qui marque une nouvelle étape dans la restructuration du football français.



Pour la Corse, cette réforme revêt une importance particulière. Après la relégation du Sporting Club de Bastia, aucun club insulaire n'évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine. Le SCB devient ainsi l'unique représentant du football professionnel corse et fera partie des dix-huit clubs fondateurs de cette nouvelle Ligue 3.



« Je suis convaincu que le football corse retrouvera sa place parmi l'élite. Il possède une culture du football, une identité forte et une formidable capacité à former des joueurs », a déclaré Philippe Diallo lors de sa visite dans l'île.





Un championnat pensé pour durer



La volonté de la FFF est claire : éviter que les difficultés économiques qui fragilisent aujourd'hui le football professionnel ne se reproduisent au troisième niveau national.



« Quand j'ai décidé de lancer ce projet, j'ai voulu un championnat innovant, territorialisé et surtout pérenne », a expliqué Philippe Diallo.



Pour y parvenir, la Fédération a bâti un modèle inédit reposant sur une régulation financière renforcée. À partir de 2027, la masse salariale des clubs sera encadrée en fonction de leurs revenus avec un plafond fixé à 60 % des produits d'exploitation, puis progressivement abaissé à 50 % et 40 %. Les clubs qui dépasseront ces ratios devront s'acquitter d'une contribution de solidarité inspirée des modèles nord-américains. Un système de préfinancement obligatoire des pertes viendra également sécuriser les budgets.



L'objectif est simple : empêcher les dérives financières et garantir la stabilité des clubs. « On ne doit plus mourir économiquement dans le football français », résume le président de la FFF.





Le Sporting bénéficiera d'un soutien spécifique



Consciente des contraintes liées à l'insularité, la Fédération a prévu des aides adaptées. Lors de sa conférence de presse, Philippe Diallo a confirmé que le Sporting Club de Bastia bénéficierait d'un accompagnement particulier afin de compenser les surcoûts liés aux déplacements.



Cette attention particulière s'inscrit dans une politique plus large de soutien aux clubs. Le budget consacré à la Ligue 3 atteindra 12,3 millions d'euros contre 5,8 millions cette saison. Chaque club pourra percevoir jusqu'à 450 000 euros d'aides fédérales, auxquels s'ajoutera une nouvelle enveloppe dédiée aux déplacements.



Une augmentation considérable quand on sait qu'un club de National recevait encore 180 000 euros il y a quelques saisons seulement.





Une compétition plus spectaculaire



Au-delà des questions économiques, la Ligue 3 se veut aussi un terrain d'expérimentation. Le championnat comptera dix-huit clubs et se disputera sur 34 journées. Les deux premiers accéderont directement à la Ligue 2 tandis que les équipes classées de la troisième à la sixième place participeront à des play-offs. Le vainqueur de ces barrages affrontera ensuite le 16e de Ligue 2 pour une ultime place dans l'antichambre de l'élite.



Autre nouveauté majeure : l'introduction du « Football Video Support », une assistance vidéo allégée inspirée de la VAR. Chaque entraîneur disposera de deux challenges par rencontre pour demander la révision d'une décision arbitrale. Une première dans le football français. La présence d'un quatrième arbitre sur chaque match viendra également renforcer la professionnalisation de la compétition.





Une visibilité inédite



La FFF a également soigné l'exposition médiatique de sa nouvelle vitrine. L'intégralité des 309 rencontres sera diffusée sur Ligue 1+, nouveau diffuseur exclusif du championnat pour les trois prochaines saisons. Chaque journée proposera une affiche en prime time le jeudi soir, tandis que les huit autres rencontres seront programmées le samedi après-midi avec un multiplex dédié.



Les matches bénéficieront d'une production audiovisuelle largement renforcée, avec jusqu'à cinq caméras pour les affiches principales. Une évolution importante pour des clubs qui évoluaient jusqu'ici dans un championnat souvent diffusé avec une seule caméra.



Dans ce nouveau paysage, le Sporting Club de Bastia occupera une place particulière. Héritier d'une histoire riche et représentant d'un territoire qui a longtemps compté parmi les plus performants du football français au regard de sa population, le club bastiais portera seul les couleurs du professionnalisme corse.



La Ligue 3 apparaît ainsi comme une opportunité de rebond. Plus stable financièrement, mieux exposée médiatiquement et dotée de moyens renforcés, elle pourrait permettre au Sporting de reconstruire un projet ambitieux avec l'objectif de retrouver rapidement la Ligue 2. Et pourquoi pas, à terme, redonner à la Corse la place qui fut longtemps la sienne dans le football professionnel français.

