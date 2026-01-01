Ligue 2 : le Sporting débute 2026 par une victoire précieuse face à Grenoble (1-0)

SC Bastia 1 – 0 Grenoble Foot 38 (mi temps 1 - 0 )

Stade Armand Cesari (8.312 spectateurs)

Arbitre : Romain Lissorgue

But :

SC Bastia : Sebas (44ème)

Grenoble

Avertissements

SC Bastia: Sebas (13ème), Vincent (25ème), Guevara (64ème), Bonhert 90+5)

Grenoble : Vidal (7ème), Paquiez (90+1)



SC Bastia

Placide, Guevara, Roncaglia, Bohnert, Meynadier, Vincent, Boutrah (Karamoko 76ème), Petrignani (Basset 60ème), Janneh (Lebas 90+3), Tomi, Sebas (Aiki 76ème). Entraineur : Reginald Ray





Grenoble

Allain, Vidal (Bechikh 80ème), Delos, Zahui (Kerouédan 77ème), Xantippe, Paquiez, Sarikaya (Mouyokolo 69ème), Benet, Valls (Bangré 69ème), Diba, Diaby. Entraineur : Franck Rizzetto



Réginald Ray a choisi d’aligner son équipe dans un 4-4-2. Une organisation déjà utilisée et jugée efficace en décembre. En face, Grenoble a opté pour une défense à cinq. La première situation dangereuse sera d’ailleurs grenobloise, avec une reprise de la tête bien captée par Johny Placide.

Le début de rencontre est engagé. La tension est palpable, aussi bien dans le jeu que sur les premières transitions bastiaises. Les duels sont nombreux et l’arbitre sort rapidement les cartons, avertissant le milieu grenoblois Théo Vidal (7e), puis Jérémy Sebas (13e).





Maîtres du ballon durant le premier quart d’heure, les Bastiais peinent toutefois à trouver des espaces face à un bloc défensif grenoblois très compact, mais dont la faille s’est trouvée être les long ballons que les bastiais auront su exploiter à plusieurs reprises. Grenoble se montre plus tranchant sur ses rares incursions, mettant la défense bastiaise sous pression, mais se heurte à un Johny Placide décisif à plusieurs reprises.





Il faut attendre la 16e minute pour voir la première véritable occasion bastiaise. Bien servi par Amine Boutrah, Florian Bonhert glisse un ballon dans la surface pour Félix Tomi, tout proche d’ouvrir le score. À la 25e minute, Tomi lance Jérémy Sebas en profondeur, mais malgré sa vitesse, l’attaquant bastiais ne parvient pas à exploiter l’ouverture. Le portier grenoblois reste au sol et permet à Grenoble de casser une nouvelle fois le rythme de la rencontre.





Malgré un tempo globalement lent, le Sporting se projette rapidement en contre. Jérémy Sebas se procure une nouvelle occasion, seul face au gardien grenoblois, mais sa frappe frôle le poteau. L’attaquant bastiais se rattrape juste avant la pause. À la 44e minute, sur une très longue ouverture de Florian Bonhert, il remporte son duel et ouvre le score. Le Sporting mène 1-0 à la mi-temps.





Au retour des vestiaires, les deux équipes se jaugent essentiellement au milieu de terrain. À la 55e minute, Johny Placide, l’international haïtien, réalise une nouvelle parade décisive et sauve le Sporting d’une égalisation quasi certaine dès l’entame de la seconde période. La défense bastiaise doit alors résister à un pressing grenoblois plus haut et plus intense.

Réginald Ray apporte de la fraîcheur et renforce sa défense en faisant entrer Donovan Basset à la place de Mateo Petrignani (60e). La première occasion bastiaise de cette seconde mi-temps intervient à la 65e minute, à la suite d’une faute subie par Amine Boutrah à la limite de la surface de réparation. Le coup franc se heurte à trois reprises au mur grenoblois.

Quelques minutes plus tard, Amine Boutrah s’infiltre dans la surface adverse en éliminant plusieurs défenseurs, mais sa maîtrise du ballon n’est pas récompensée. À la 76e minute, Karamoko et Aiki remplacent Boutrah et Sebas.

Sous une forte pression grenobloise dans les dix dernières minutes, les Bastiais font preuve de solidité et tiennent bon jusqu’au coup de sifflet final. Le Sporting s’impose 1-0 et s’offre une victoire précieuse et longtemps espérée.