Ligue 2- Le SC Bastia creuse l'écart puis s’effondre sur la pelouse du Red Star

Stade Bauer-Red Star 4 – 3 SC Bastia ( mi temps 1- 3)

Buts pour le Red Star: Durand (15ème, 48ème,58ème ), Benali (86ème); pour le SC Bastia: Guevara (7ème), Tomi (34ème), Lemonnier (37ème CSC)

Arbitre: Jeremy Stinat

Avertissements:

Red Star: Haag (20ème), Benali (89ème)

SC Bastia: Bohnert (66ème)





Red Star

Poussin, Durivaux, Danger, Lemonnier, Haag (Khaoui 48ème), Sylla (Magnin 75ème), Durand, Pierret, Hachem (Huard 84ème), Cabral (Benali 75ème), Ikanga (Meissa Ba 75ème). Entraineur : Gregory Poirier.





SC Bastia

Olmeta, Guevara, Guidi (Karamoko 84ème), Akueson, Bohnert (Lebas 77ème), Eickmayer, Ducrocq, Zilliox, Zaouai (Janneh 65ème), Boutrah (Sebas 65ème), Tomi (Beliandjiou 77ème). Entraineur : Reginald Ray





Un 3-4-1-2 aligné par les Bastiais pour ne chercher rien d’autre que la victoire. Payant d’entrée de jeu : sur corner, Joachim Eickmayer trouve la tête de Juan Guevara, qui ouvre le score dès la 7e minute pour le Sporting Club de Bastia (0-1).

Le doublé est manqué quelques secondes plus tard, avec une remise d’Alexandre Zaouai à l’entrée de la surface pour Amine Boutrah. L’attaquant bastiais dévisse complètement sa frappe.

Les Turchini continuent de mettre la pression sur une défense désorganisée après ce but inscrit dans les premières minutes. L’avantage bastiais sera toutefois de courte durée. Damien Durand trompe, à la 15e minute, Lisandru Olmeta sur une frappe de 18 mètres (1-1).

Si le Red Star a fait le jeu pendant un temps, c’est bien l’attaque bastiaise qui se montre efficace. À la 34e minute, une frappe chirurgicale de Félix Tomi à l’entrée de la surface redonne l’avantage aux Bastiais (1-2).

Trois minutes plus tard, les Bastiais augmentent leur avance. Le centre de Tom Ducrocq est dévié de la tête par Pierre Lemonnier. Le défenseur du Red Star trompe son propre gardien, offrant un nouveau but au Sporting (1-3).

À la mi-temps, l’arbitre, Jérémy Stinat, renvoie les deux équipes aux vestiaires avec un net avantage pour les Bastiais.





Dès le retour sur le terrain, Damien Durand réduit la marque dès la 48e minute et s’offre un doublé (2-3). Un but qui redonne du souffle aux joueurs parisiens, lesquels redoublent d’efforts pour mettre la pression sur les Bastiais.

De leur côté, les hommes de Réginald Ray n’hésitent pas à défendre collectivement pour résister aux assauts des attaquants du Red Star, de plus en plus dangereux à mesure que le match avance.

Ce sera le cas à la 58e minute : bien servi dans une surface vidée de ses défenseurs, Damien Durand s’offre un triplé et permet à son équipe de recoller au score (3-3).

Le premier changement bastiais intervient à la 65e minute. Jérémy Sebas et Jocelyn Janneh remplacent Amine Boutrah et Alexandre Zaouai.

Le jeu se pose. Les deux entraîneurs en profitent pour effectuer de nouveaux changements : trois côté Red Star et deux côté bastiais. Entrée de Victor Lebas pour Florian Bohnert, de Ruben Beliandjou à la place de Félix Tomi, puis d’Issiaka Karamoko pour relayer Dumè Guidi.

Coaching gagnant pour le Red Star : Hacène Benali, fraîchement entré en jeu, donne l’avantage à ses coéquipiers à la 86e minute dans un scénario catastrophe pour les Bastiais, avec une défense prise de court. À noter une faute litigieuse non sifflée au départ de l’action sur Joachim Eickmayer. Le Red Star manquera un cinquième but en toute fin de match.



L’arbitre sifflera la fin du match sur le score de 4 à 3. Les Bastiais avaient le match en main et menaient de deux buts à la mi-temps. Un résultat qui laisse les Turchini lanterne rouge, à quatre points du barragiste Laval, alors qu’il ne reste plus que quatre journées de championnat...

Prochaine rencontre contre Saint-Étienne à Furiani.