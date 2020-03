Ligue 2 : L'ACA s'offre le leader

Stade François-Coty, ACA : 1 FC Lorient : 0 (0-0)



But pour l'ACA : Bayala (51e)



Arbitre : E. Wattelier



Avertissements : El Idrissy (3e), Diallo (60e)











ACA

Leroy, Kalulu, Diallo, Avinel, Huard, Laci, Coutadeur puis Lejeune (55e), Bayala, Tramoni puis Flips (80e), El Idrissy, Cuypers puis Cavalli (79e)



Entraineur : Olivier Pantaloni







FCL

Nardi, Delaplace, Le Fée puis Cabot (73e), Laporte, Abergel, Saunier puis Fontaine (10e), Lemoine, Le Goff, Hamel, Lauriente, Wissa puis Bozok (65e)



Entraineur : Christophe Pelissier









Malgré une première partie de rencontre exemplaire à laquelle Nardi, le gardien breton s'est opposé avec tout son talent, l'ACA est rentré aux vestiaires avec un 0 à 0 qui ne reflétait nullement la physionomie de la partie. Fort heureusement le superbe but de Bayala est venu perturber, le scénario du premier acte qui semblait vouloir se répéter à la reprise.

Et c'était amplement mérité !



Il est vrai que Bozok aurait pu rétablir l'équilibre à quelques minutes de la fin mais sa tête plongeante n'a fait qu'effleurer, de quelques centimètres c'est vrai, la lucarne de Leroy.

Un beau succès, néanmoins, pour l'ACA qui confirme sa place dans le haut du tableau et qui peut encore, et toujours, lorgner plus haut.

Reste à présent à savoir quelles conséquences aura la sortie sur blessure du capitaine ajaccien Coutadeur sur l'avenir du club ajaccien qui va suivre de près, lundi soir, le comportement du RC Lens face à Orléans, un RC Lens qui ambitionne, comme on l'imagine, de reprendre à l'ACA la deuxième que le club ajaccien occupe provisoirement après son succès mérité de ce vendredi face au leader de la compétition.