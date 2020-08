« Monsieur le Maire,

lors du dernier conseil municipal, vous avez proféré des menaces de poursuites judiciaires à l’encontre de Mme Françoise Tapias suite à sa question orale sur le rapport accablant de la Chambre Régionale des Comptes.

Au sein de notre groupe, la liberté d’expression s’exerce et si nous pouvons diverger sur la forme, nous nous retrouvons sur l’essentiel.

C’est pourquoi nous apportons à notre colistière notre totale solidarité devant votre attitude anti-démocratique.

Votre comportement est inacceptable et nous ne pouvons admettre la dictature de la peur que vous avez tenté d'instaurer au cours de cet échange.

Vous avez dit que les propos tenus seront mis entre les mains de votre avocat. Vous tentez ainsi d’instituer un rapport de force judiciaire.

Autre fait inadmissible, vous avez fait intervenir le Directeur Général des Services pour répondre à cette question orale. La loi est précise, seuls les élus ont le droit de s’exprimer en conseil municipal. Nous rappelons ici que la confiance n’exclut pas le contrôle.

Dans le rôle d’opposition qui est le nôtre, nous resterons une force de proposition mais n’accepterons ni les menaces, ni les zones d’ombres.

Non, le débat sur le rapport de la Chambre Régionale des Comptes n’est pas clos.

La gestion des collectivités publiques est contrôlée par cette juridiction indépendante qui a pour mission de s'assurer de la bonne gestion de l'argent public et d'en informer les citoyens.

Son rapport concernant votre gestion de la ville suscite une défiance et des interrogations légitimes chez tous les Calvais, ils méritent des explications approfondies.

Vous avez privé les électeurs de cet éclairage en reportant la présentation du rapport après les élections, mais soyez certain que ce rapport accompagnera le travail de l’opposition tout au long de la mandature.

Vous êtes le maire de tous les Calvais, vous devez rendre des comptes sur vos mandatures passées mais aussi donner de la transparence sur vos projets à venir.

Vous mettez en cause l’Etat et la Collectivité de Corse pour expliquer les difficultés de gestion décrites par la Chambre Régionale des Comptes. Pouvez-vous motiver vos affirmations ? Pourquoi ces partenaires financiers impliqués dans le développement des autres villes insulaires feraient défaut sur Calvi ?

Monsieur le Maire, Calvi et son conseil municipal méritent des débats contradictoires et démocratiques dans le respect et dans l’écoute. Cela sera d’autant plus nécessaire face à la crise sociale et économique qui se profile. »

Jérôme Sévéon au nom du groupe Calvi In Core”