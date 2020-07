Les travaux de déploiement de la fibre optique s’accélèrent sur le réseau Corsica Fibra

Le projet Corsica Fibra prévoit que d’ici à 2023, tous les Corses soient raccordés directement au réseau de fibre optique. Son extension jusqu'aux logements, via le FTTH (Fiber to the home qui signifie : fibre jusqu’au domicile), permettra de répondre aux besoins croissants en débits et en services des particuliers et des entreprises. Depuis la signature fin 2018 de la Délégation de Service Public (DSP) en faveur du déploiement du Très Haut Débit entre la Collectivité de Corse et SFR FTTH, les travaux avancent, et ce malgré la crise sanitaire liée au Covid-19. D’ici 2023, 170 000 prises optiques FTTH seront déployées et un réseau entièrement en fibre optique remplacera le réseau cuivre existant. Ce Réseau d’Initiative Publique (RIP) s’établit autour de 74 nœuds de raccordement optique (nommés NRO) et desservira en fibre tous les logements des 344 communes hors des deux zones AMII de Corse.



13 000 logements fibrés

L’Exécutif de la Collectivité de Corse, qui fait régulièrement un point d’étape, annonce qu’à ce jour, 15 NRO sont déployés et près de 13 000 logements répartis sur 13 communes - Albitreccia, A Bastilicaccia, U Borgu, Cavru, A Curbaghja, Grussettu è Prugna, L'Isula, Lucciana, Munticellu, Ochjatana, Pitrusedda, Santa Riparata di Balagna et U Viscuvatu – sont, d’ores et déjà, éligibles à la fibre optique. Ainsi, les habitants et les entreprises peuvent, dès à présent, souscrire à une offre fibre auprès du fournisseur d’accès internet de leur choix. Rappelons que la fibre permet un accès ultra-rapide à Internet, des téléchargements en quelques secondes, par exemple pour un film, contre plusieurs minutes aujourd’hui avec une connexion ADSL. Elle permet également de regarder la télévision en haute définition, en 3D et même en simultané sur plusieurs écrans dans un même foyer. Elle offre, enfin, de nouveaux usages mis en lumière notamment par le confinement lié à la crise sanitaire, comme le télétravail à domicile, l’école numérique…