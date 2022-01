Les pilules érectiles ont la cote en Corse

« Prendre des pilules érectiles ce n’est plus aussi tabou qu’avant et tant mieux », lance Sandrine Leandri, pharmacienne et membre de l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) du secteur pharmacie. Dans son officine, l’apothicaire voit défiler des hommes de tous les âges prêts à payer plusieurs dizaines d’euros pour se procurer le sésame qui leur permettra de pouvoir avoir une relation sexuelle. Uniquement sur ordonnance et prescrite à des personnes ayant de véritables troubles d’érection, ces médicaments rencontrent un véritable succès sur l’île si bien qu’en 2014, une étude de la société bretonne Celtipharm (devenue depuis Openhealth), classait la Corse comme première consommatrice de Viagra de France.Sept ans plus tard, les professionnels de santé s’accordent à dire que cette ferveur n’a pas chuté et reste plutôt stable.Pourtant, l’offre a elle, beaucoup évolué et le produit s’est démocratisé. Il y a une dizaine d’années il fallait compter entre 70 et 80 euros pour une boîte de pilules érectiles quand les substituts coûtent à présent entre 20 et 40 euros les 8 pilules. « Avant il n’y avait que le Viagra (Ndlr ; du laboratoire Pfizer), maintenant il y a beaucoup de génériques qui ont une autre efficacité et des prix beaucoup plus attractifs.», poursuit Sandrine Leandri.Selon le docteur Antoine Grisoni, président de l’URPS médecins libéraux de Corse il existe à présent plusieurs dosages avec des actions différentes. « Certaines comme le Viagra ont un effet immédiat. D’autres, des nouvelles, peuvent agir pendant plusieurs jours comme le Sialis. »Mais ces médicaments érectiles ne sont pas pour autant vendus en libre-service à cause de leur incompatibilité avec d’autres médicaments comme les vasodilatateurs mais aussi des contrindications pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou celles susceptibles de faire des infarctus.Ces médicaments sont prescrits par les médecins uniquement en cas de troubles liés à des pathologies et des traitements. Le diabète, les médicaments pour le cœur ou des problèmes de prostate lié à l'âge peuvent causer des dysfonctionnements érectiles. Pourtant, ces pilules intéressent une autre cible : les jeunes hommes qui en consommeraient pour « augmenter leurs performances ».Problème, ils ne peuvent pas y avoir accès en pharmacie et se retournent donc vers les revendeurs sur internet. Moins chers et sans prescription, ces médicaments ne bénéficient d'aucune traçabilité, ce qui inquiète les professionnels de santé. « Dans les commandes sauvages par internet on ne sait pas ce qui il y a dans ces pilules. Sur des médicaments aussi délicats, c’est très dangereux », alerte le docteur Antoine Grisoni.Alors messieurs oui aux pilules érectiles, mais attention aux contrefaçons !