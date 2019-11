Les lycéens et collégiens de l'Extreme Sud à la découverte de la base aérienne 126

« Les élèves présents vont faire le tour de différents ateliers par petits groupes, évidemment certains sont plus attractifs que d’autres, les commandos ou les hélicoptères sont les plus enthousiasment pour les jeunes. Mais en règles général, ils sont à cet âge véritablement sensible au corps de métiers que nous proposons. J’ai dans ma carrière vu souvent des jeunes que l’éducation nationale qualifiait de difficiles se faire une vraie place et trouver leur voie dans l’armée » explique le Commandant de la base aérienne 126 de Solenzara, Philippe.



Sous un immense hangar, deux hélicoptères et leur équipage vêtu de combinaisons vertes reçoivent l’une des classe de troisième et c’est fasciné que les élèves écoutent les militaires détaillants les différentes particularités de leurs exercices. « C’est très instructif, nous avons appris beaucoup de chose sur l’armée de l’air, alors évidemment j’ai préféré les chiens, mais les pompiers aussi c’était vraiment bien » raconte Raphaëlle, élève de troisième au collège de Lucciani.



Si certains corps de métiers sont évidemment plus attractifs que d’autres force est de constater que pour les militaires présents, l’armée représente plus qu’une simple fonction et c’est ainsi que devenir réservistes apparait pour bon nombre comme une évidence après leur carrière militaire.



Devant le hangar où les commandos présentent leur profession, Paul et René, respectivement lieutenant et lieutenant-colonel à la retraite mais aujourd’hui réservistes témoignent de l’attachement particulier qu’il se créer avec l’armée au fil d’une carrière son le drapeau bleu-blanc-rouge. « Avant avec le service militaire obligatoire le nombre et l’importance des réservistes étaient différents aujourd’hui, nous avons la nécessité de former des civils et de faire connaitre nos profession et notre rôle » explique René, réserviste et membre de l’association des officiers réservistes de Corse.



« Sur la base aérienne de Ventiseri-Solenzara, nous comptons 159 réservistes et ceux-ci sont nécessaire outre pour les opération spéciale telles que Vigipirate ou Sentinelle mais aussi pour assurer le bon fonctionnement de la base quand nos militaires sont en opération à l’extérieur. C’est aussi en cela que l’engagement dans la réserve nationale française à beaucoup évoluée. Nous avons besoin de personnes spécialisées capables de consacrer leur savoir-faire et leur qualité au service de la protection de leur pays » ajoute le Commandant Philippe.



La journée des réservistes se déroule chaque année sur tout le territoire national entre le 23 octobre et le 11 Novembre, est pour le Colonel Olivier Ribette en charge de la base est une occasion supplémentaire d’ouvrir les portes de cet endroit généralement confidentiel et faire connaitre au plus grand nombre les diverses possibilités de carrières en son sein.