Les liaisons Corse-Sardaigne de nouveau interrompues

Ce n'est pas le coronavirus qui a bloqué des nombreux corses à Santa Teresa di Gallura depuis ce lundi soir. Après l'annulation de la traversé prévue pour ce 9 mars au soir à cause de la météo, Moby Line a repoussé le départ sans donner trop de raisons aux passagers inquiets à cause de la quarantaine.

Contactée par CNI la compagnie déclare que "toutes les traversées sont annulées à cause d'un problème technique" sans donner plus de précisions.



On rappelle que Moby Lines, est la seule compagnie maritime qui pendant les mois hivernaux assure les liaisons entre Santa Teresa di Gallura et Bonifacio.