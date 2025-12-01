Les journées Internationales de la Poésie s’installent à Corte

« Les journées internationales de la poésie ont deux objectifs majeurs » explique Norbert Paganelli, le président de A Casa di a Puisia. «Le premier objectif est de faire en sorte que les poètes du monde entier puissent se rencontrer et échanger afin de se nourrir mutuellement de leurs travaux et de leurs sources d'inspiration. Sans échanges, la poésie, comme toutes les pratiques littéraires et artistiques, ne peut progresser. Elle s'étiole inexorablement en étant incapable de se renouveler. Or, le renouvellement est l'un des critères d'excellence de toute pratique créative et en particulier de la poésie dont l'étymologie même renvoie à ce processus indispensable. 2e objectif, accorder la place qui leur revient aux travaux universitaires sur les œuvres et les auteurs car la poésie est à l'origine de nombreuses interrogations des enseignants-chercheurs parfois poètes eux-mêmes ».
Résultat d'un partenariat entre L'université de Bari, l'université Pascal Paoli et la Maison de la Poésie de la Corse, ces 7es Journées Internationales accueillent auteurs et chercheurs d'ici et d'ailleurs dans le cadre de rencontres amicales et constructives. En aval, les actes de ces journées, particulièrement denses, seront publiés.
Résultat d'un partenariat entre L'université de Bari, l'université Pascal Paoli et la Maison de la Poésie de la Corse, ces 7es Journées Internationales accueillent auteurs et chercheurs d'ici et d'ailleurs dans le cadre de rencontres amicales et constructives. En aval, les actes de ces journées, particulièrement denses, seront publiés.
Le programme des Journées
Salle immersive UMR-Bât E.Simeoni – Université de Corse – Corte
Jeudi 20 novembre
14h40 Session 1
14h45 : Conférence d'Alain di Meglio (Univ. di Corsica) : « Le minoré et l’universel dans la poésie corse »
15h15 : Lecture poétique de Samir Suhaimi (Univ. La Manouba, Tunisie)
16h : Session 2
16h05 : Conférence de Patrizia Gattaceca (Univ. di Corsica) : « Poésie et chanson »
16h35 : Lecture poétique en langue corse de Norbert Paganelli
18h30 : Concert poétique (Salle N. Luciani). Textes mis en musique et chantés avec le ténor Damien Roquetty, la Mezzo-soprano Océane Champollion, Étienne Champollion (piano, guitare et clavier)
Vendredi 21
9h15 : session 3
9h20 : Conférence de Ange Pomonti (Prof. agrégé de corse) : « Diversité de la poésie corse »
9h50 : Conférence en ligne de Francesco Paolo Madonia (Uni de Palerme) : « La Sicile d’Anna de Noailles »
10h20 : Lecture poétique de Doria Gavini-Pazzoni
11h : Session 4
11h10 : Conférence de Ghjacumu Thiers (Univ di Corsica) : « L’apport du Riacquistu »
11h40 : Lecture poétique Daniele Maoudj
14h : Session 5
14h10: Conférence de Samir Suhaimi (Univ. La Manouba, Tunisie) : « Modernité poétique de la poésie tunisienne »
14h40 : Intervention de Bernard Urbani: « L’île sans rivages de Marie Susini, entre prose et poésie ».
15h50 : Lecture poétique de Giovanni Dotoli (Univ. de Bari)
16h30 : Session 6
16H35 : Béatrice Bonhomme, en ligne, (Univ. Côte d'Azur) : « Le poème en prose dans Les couvertures contemporaines » (Gallimard, 2024) de Joël Bastard
16h55 : Échanges avec la salle
17h05 : Giovanni Dotoli (Univ. de Bari) : «Méditerranéité ancestrale de la poésie corse »
17h35 : Éric RIC Sivry (Univ. Paris-est) : Lecture poétique
18h05 : Fin des rencontres
Jeudi 20 novembre
14h40 Session 1
14h45 : Conférence d'Alain di Meglio (Univ. di Corsica) : « Le minoré et l’universel dans la poésie corse »
15h15 : Lecture poétique de Samir Suhaimi (Univ. La Manouba, Tunisie)
16h : Session 2
16h05 : Conférence de Patrizia Gattaceca (Univ. di Corsica) : « Poésie et chanson »
16h35 : Lecture poétique en langue corse de Norbert Paganelli
18h30 : Concert poétique (Salle N. Luciani). Textes mis en musique et chantés avec le ténor Damien Roquetty, la Mezzo-soprano Océane Champollion, Étienne Champollion (piano, guitare et clavier)
Vendredi 21
9h15 : session 3
9h20 : Conférence de Ange Pomonti (Prof. agrégé de corse) : « Diversité de la poésie corse »
9h50 : Conférence en ligne de Francesco Paolo Madonia (Uni de Palerme) : « La Sicile d’Anna de Noailles »
10h20 : Lecture poétique de Doria Gavini-Pazzoni
11h : Session 4
11h10 : Conférence de Ghjacumu Thiers (Univ di Corsica) : « L’apport du Riacquistu »
11h40 : Lecture poétique Daniele Maoudj
14h : Session 5
14h10: Conférence de Samir Suhaimi (Univ. La Manouba, Tunisie) : « Modernité poétique de la poésie tunisienne »
14h40 : Intervention de Bernard Urbani: « L’île sans rivages de Marie Susini, entre prose et poésie ».
15h50 : Lecture poétique de Giovanni Dotoli (Univ. de Bari)
16h30 : Session 6
16H35 : Béatrice Bonhomme, en ligne, (Univ. Côte d'Azur) : « Le poème en prose dans Les couvertures contemporaines » (Gallimard, 2024) de Joël Bastard
16h55 : Échanges avec la salle
17h05 : Giovanni Dotoli (Univ. de Bari) : «Méditerranéité ancestrale de la poésie corse »
17h35 : Éric RIC Sivry (Univ. Paris-est) : Lecture poétique
18h05 : Fin des rencontres
-
Ajaccio : feu d’appartement, deux personnes évacuées
-
Des lycéens sartenais construisent un bac à marée et l’installent sur la plage de Pinareddu
-
CorsiFight 2025 : la grande nuit du kick-boxing revient ce samedi à Ajaccio
-
À Borgo, la journée "Corse Internationale" met en lumière les entreprises qui exportent
-
Les salariés de Groupama Corse entament une grève à durée illimitée