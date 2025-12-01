Les journées Internationales de la Poésie s’installent à Corte

Salle immersive UMR-Bât E.Simeoni – Université de Corse – Corte



Jeudi 20 novembre

14h40 Session 1

14h45 : Conférence d'Alain di Meglio (Univ. di Corsica) : « Le minoré et l’universel dans la poésie corse »

15h15 : Lecture poétique de Samir Suhaimi (Univ. La Manouba, Tunisie)



16h : Session 2

16h05 : Conférence de Patrizia Gattaceca (Univ. di Corsica) : « Poésie et chanson »

16h35 : Lecture poétique en langue corse de Norbert Paganelli

18h30 : Concert poétique (Salle N. Luciani). Textes mis en musique et chantés avec le ténor Damien Roquetty, la Mezzo-soprano Océane Champollion, Étienne Champollion (piano, guitare et clavier)



Vendredi 21

9h15 : session 3

9h20 : Conférence de Ange Pomonti (Prof. agrégé de corse) : « Diversité de la poésie corse »

9h50 : Conférence en ligne de Francesco Paolo Madonia (Uni de Palerme) : « La Sicile d’Anna de Noailles »

10h20 : Lecture poétique de Doria Gavini-Pazzoni



11h : Session 4

11h10 : Conférence de Ghjacumu Thiers (Univ di Corsica) : « L’apport du Riacquistu »

11h40 : Lecture poétique Daniele Maoudj



14h : Session 5

14h10: Conférence de Samir Suhaimi (Univ. La Manouba, Tunisie) : « Modernité poétique de la poésie tunisienne »

14h40 : Intervention de Bernard Urbani: « L’île sans rivages de Marie Susini, entre prose et poésie ».

15h50 : Lecture poétique de Giovanni Dotoli (Univ. de Bari)



16h30 : Session 6

16H35 : Béatrice Bonhomme, en ligne, (Univ. Côte d'Azur) : « Le poème en prose dans Les couvertures contemporaines » (Gallimard, 2024) de Joël Bastard

16h55 : Échanges avec la salle

17h05 : Giovanni Dotoli (Univ. de Bari) : «Méditerranéité ancestrale de la poésie corse »

17h35 : Éric RIC Sivry (Univ. Paris-est) : Lecture poétique

18h05 : Fin des rencontres

