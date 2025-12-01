Les jeunes windsurfeurs corses brillent au Championnat de France de Slalom à Dunkerque

Après un début de semaine difficile, les coureurs ont bénéficié mercredi d’un vent de terre régulier et d’un beau soleil, permettant de valider de nombreuses manches sur un plan d’eau plat, idéal pour le slalom.

Les performances se sont alors enchaînées, redonnant confiance et motivation à l’ensemble du groupe.

Une journée sans vent a ensuite offert un répit, avant un dernier jour de compétition intense, disputé sous la pluie puis sous un ciel dégagé, avec un vent établi entre 15 et 20 nœuds. Trois courses supplémentaires ont ainsi pu être validées avant la remise des prix.





De beaux résultats pour le Team Glisse Corse



Entre six et quinze manches ont été disputées selon les catégories. Le Team Glisse Corse a confirmé sa cohésion et son niveau de performance.

Ainsi Anna Taddei a été sacrée vice-championne de France Espoir, pour sa première participation, Manoa Ancet, vice-champion de France Minime, après une troisième place en 2024 et Nathan Salducci, s'est clasé 4e en catégorie Minime, au terme d’une lutte serrée pour le podium.

« Nos jeunes ont affronté des conditions difficiles avec beaucoup de courage et de solidarité. Ces résultats sont une belle récompense pour leur engagement et celui des clubs corses », souligne Emmanuel “Mel” Ancet, entraîneur du Team Glisse Corse.



Cap sur les Mondiaux 2026



Cette édition marque une nouvelle étape dans la progression des jeunes riders insulaires et confirme le potentiel de la glisse corse.

Le prochain grand rendez-vous est déjà fixé : les Championnats du monde IFCA 2026, programmés au mois d’avril.