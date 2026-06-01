Les écoliers de Corbara sensibilisés aux risques d’incendie et à la résilience

Une trentaine d’élèves des classes de CM1 et CM2 ont ainsi participé à cette action destinée à leur faire mieux comprendre les risques auxquels leur territoire peut être confronté, tout en leur transmettant les bons réflexes à adopter en cas d’urgence. À travers des échanges adaptés à leur âge, les enfants ont été sensibilisés aux dangers des feux de forêt, mais aussi à l’importance de la vigilance citoyenne et de l’entraide au sein de la communauté.





Découvrir les acteurs de la sécurité civile

La matinée a débuté par une présentation des missions assurées par la Réserve Communale de Sécurité Civile. Les élèves ont découvert le rôle joué par ces bénévoles mobilisables aux côtés des autorités lors d’incendies, d’événements climatiques ou d’autres situations exceptionnelles. Les différents intervenants ont également expliqué le fonctionnement des dispositifs de secours et l’importance de la prévention dans la protection des populations. Une manière concrète de faire comprendre aux plus jeunes que chacun peut contribuer, à son niveau, à la sécurité collective.





Une action inscrite dans la dynamique de la résilience

Cette initiative s’inscrit pleinement dans l’esprit de la Journée nationale de la résilience, qui encourage le développement d’une véritable culture du risque auprès de tous les publics. L’opération menée à Corbara pourrait être la référence des actions de sensibilisation qui pourront être organisées dans les mois à venir à travers la Haute-Corse. L’objectif est commun : mieux préparer les citoyens aux risques majeurs, développer les réflexes de sauvegarde et renforcer la capacité des territoires à faire face aux situations de crise.





Les feux de forêt au cœur des échanges

La prévention des incendies de végétation a naturellement occupé une place centrale au cours de cette matinée. Le représentant du SIS 2B, également président de l’association BSPM et de la Réserve Communale ont abordé les principales causes des départs de feu, les comportements à éviter ainsi que les consignes à respecter en cas d’alerte. Aux côtés des intervenants, la directrice de l’école, Santa Alfonsi, et l’enseignante Louise Savelli ont accompagné les élèves tout au long des ateliers, favorisant les échanges et les nombreuses questions suscitées par le sujet.





De la théorie à la pratique

Après les explications théoriques, les enfants ont pu découvrir le véhicule de surveillance et de première intervention de la Réserve Communale, ainsi que les équipements utilisés sur le terrain. Moment particulièrement apprécié : la démonstration de matériel de première intervention sur feu naissant, au cours de laquelle les élèves ont eu l’occasion de manipuler une lance à incendie sous l’encadrement des intervenants. Une expérience ludique qui a permis de donner une dimension concrète aux enseignements reçus tout au long de la matinée. La rencontre s’est achevée dans une ambiance conviviale autour d’un goûter partagé, offrant aux enfants et aux encadrants un dernier moment d’échange.





Un rendez-vous appelé à se pérenniser

Au-delà de son caractère pédagogique, cette initiative illustre la volonté des acteurs locaux de développer, dès le plus jeune âge, une véritable culture de la prévention. En sensibilisant les enfants aux risques naturels et aux comportements responsables, l’opération contribue à faire d’eux de futurs citoyens plus conscients des enjeux de sécurité civile. Cette nouvelle édition confirme également l’implication de la commune de Corbara dans la démarche de résilience territoriale. Avec le soutien de la municipalité conduite par Ange Salducci, les actions de prévention, l’information de la population et l’accompagnement des dispositifs de sécurité civile demeurent des priorités, particulièrement dans un territoire où la préservation des personnes, des biens et de l’environnement constitue un enjeu majeur.

