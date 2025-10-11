«Les désenchainées » : Un souffle de liberté sur Bastia

Elles seront 6 sur scène à proclamer sur tous les tons la liberté : Hélène, la créatrice et metteure en scène, Luce, Nenou, Philomena, Isabelle, tour à tour chanteuses et comédiennes, et Livia, la gracieuse danseuse. La troupe est complétée par André aux percussions et « Bobo » aux lumières. «Comme d’habitude, ce spectacle est un véritable puzzle » explique l’énergique Hélène Tabbah sur laquelle les années n’ont visiblement pas de poids sauf celui de la culture des arts qui ne cesse de s’enrichir pour notre plus grand bonheur car elle nous en fait profiter.



Mais quelles sont donc les pièces de ce puzzle culturel. « Il y a bien sûr du texte, avec des extraits d’œuvres d’Éluard, Prévert, Dianu Stefani et d’autres auteurs moins connus, des adaptations de chansons de Moustaki, Perret, Lavilliers, des portraits comme celui de Zelda Fitzegerald, peintre et romancière américaine, bloquée dans sa passion pour la danse par son mari qui la fera internée ». Au total 6 merveilleux tableaux, un air de liberté de 55 mn, où chacune des artistes à apporter sa contribution, son grain de folie. Car si le sujet de la liberté peut être grave, rapport au racisme ou à l’immigration par exemple, il est ici aussi décliné sur un ton léger avec humour ou ironie.



​A savourer ce dimanche 12 octobre au « théâtre de poche » Sant' Anghjuli à Bastia… et peut-être, souhaitable bien sûr, bientôt sur d’autres scènes de l’île ?