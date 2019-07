Les députés corses se sont opposés en vain au vote du CETA

Après des débats musclés, l'Assemblée à voté ce mardi 23 juillet la ratification du controversé traité de libre-échange entre l'UE et le Canada (Ceta), "positif" pour l'économie française selon ses défenseurs, mais porteur de "risques" environnementaux et sanitaires d'après ses opposants.







Malgré l’abstention de 74 députés, dont 52 appartiennent au groupe La République en marche, l’Assemblée nationale, par 266 voix pour contre 213, soit 26 voix de plus que la majorité absolue requise, a voté le projet de loi autorisant la ratification de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada.







Sept ans de négociations







Négocié pendant plus de sept ans, l'«Accord économique et commercial global» (AECG) - en anglais Ceta - avait été approuvé par le Parlement européen en février 2017. Il doit être ratifié par les 38 assemblées nationales et régionales d'Europe, d'où son passage par l'Assemblée, puis au Sénat à une date qui reste à définir. Le Ceta, qui supprime notamment les droits de douanes sur 98% des produits échangés entre les deux zones, est vivement critiqué par agriculteurs et ONG, et les oppositions de droite comme de gauche.







Les députés corses du groupe Libertés et territoires s’opposaient au traité qui « risque d'ouvrir la porte à des substances dangereuses par un abaissement des normes sanitaires » pointant du doigt "un vrai risque sanitaire ».







« Pour la sauvegarde de nos agricultures bio, et locales de production; pour prémunir les populations contre des risques sanitaires avérés; pour la protection de l'environnement; pour aider les petites entreprises contre les multinationales j'ai voté contre la ratification du #CETA », lit-on sur le profil Twitter de Jean-Felix Acquaviva.