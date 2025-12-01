Les Socios du SC Bastia expriment leur inquiétude et annoncent une démission au sein du club

Dans ce texte, les Socios annoncent également une décision forte : la démission de leur représentant au Conseil d’administration, Ludovic Matteoli, remise « au président Claude Ferrandi hier soir ».

« Bien qu’un supporter n’ait jamais à intervenir dans une quelconque politique sportive car il n’en a aucune compétence et que chacun doit rester à sa place, il semble important d’agir lorsque le Sporting est lui-même en péril », explique le communiqué.

Les Socios assurent que cette démission n’est pas une réaction à chaud après un mauvais résultat mais le fruit d’un malaise plus profond :

« Des solutions sont étudiées depuis des semaines voire des mois, mais force est de constater que cela ne suffit pas. Notre équipe ne nous ressemble pas, l’essence même de nos couleurs n’y transparaît pas. »

Le mouvement précise toutefois qu’il ne remet pas en cause l’investissement de la famille Ferrandi, à la tête du club depuis 2017 :

« Elle ne remet pas en cause non plus l’investissement de la famille Ferrandi qui a pallié aux différents besoins du Club. »

Cette démission, présentée après cinq années de présence au Conseil d’administration, marque selon les Socios une étape dans une crise interne plus profonde, évoquant un « effet boule de neige » sur des dossiers en attente :

« Cette crise profonde acte la démission de notre représentant et fait rejaillir en effet “boule de neige” des sujets sur lesquels nous travaillons avec le Club depuis longtemps et qui doivent trouver un aboutissement ou une mise en route. »

Le SECB précise enfin que son second représentant, Grégoire Bouret, ainsi que les deux représentants à l’Association, continueront de siéger « le temps que notre bureau puisse statuer sur le remplacement de notre représentant démissionnaire ».

Le communiqué se conclut par un message de fidélité au club, malgré les tensions :

« Per oghje è per dumane, Forza Bastia. »