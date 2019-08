Les Mouflons de Balagne au pays des Isards

La 12e édition du Grand Raid des Pyrénées - Vieille-Aure s'est déroulée du 22 au 25 août dernier.Cette course qui a lieu dans les Hautes-Pyrénées est dans le Top 3 des plus grandes Européennes du Trail et de l'Ultra Trail montagne (derrière l UTMB et la diagonale des Fous.

Course de pleine nature empruntant en grande partie le sentier des Grandes Randonnées des Pyrénées (GR10), elle propose pas moins de 5 distances et un challenge en 4 étapes Plus de 500 coureurs étaient au départ et pas moins de 33 nationalités étaient représentées.

A noter que pour la France pratiquement tous les départements étaient présents, dont la Corse avec son club "E Muvre Balanine" qui n'a pas eu peur d'aller se mesurer à tout ce beau monde dans une région où ce sont les isards qui sont rois.

Quatre représentants de " Muvre" étaient en effet engagés et tous se sont très bien comportés



Sur la 220 km ultra tour - 42% d'abandons - pour 13000 m de D+ et 13000m D :

- Hervé Delannay en 60h12m 56ème V1M



- sur la 120km (tour des cirques) (38% d abandons) pour 7300m D+ et 7300m D-

- Karine Chobelet en 27h54 - 1ere V1F 51ème au scratch mixte général

-Cyril Agostini en 32h14 - 62ème V1M



- sur le 40 km (tour de la Nouvielle) pour 2800m de D+ et 2800m de D-

Laurent Boudeau en 8 heures 29ème V2M







Nos représentants ont été frappés par la similitude des paysages, semblables et aussi magnifiques que difficiles qu'en Corse

Le nombre conséquents d'abandons s'expliquent par les fortes chaleurs enregistrées sans la journée

Outre la belle performance d'ensemble de nos représentants, on retiendra les énormes performances réalisées par la présidente du club Karine chobelet sur la 120 km qui monte sur la plus haute marche chez les filles V1 et prend une belle 51-ème place au classement scratch mixte, sans oublier Hervé Delannay, 1er + 170kms.

Face à l'Isard, des Pyrénées, le Mouflon Corse n'a pas tremblé.

Un grand bravo à tous.